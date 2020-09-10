徐薰與奧布萊恩重啟無核化對話，崔鐘建也將於10日與比根見面. September. 10, 2020 07:39. by 韓基載記者、華盛頓=常駐記者 李正恩、朴孝睦記者 record@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦臺國家安保室長徐薰9日與美國總統國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩進行了就任後的第壹次通話，決定推進在近期會面。外交部第壹次官崔鐘建為了與美國副國務卿斯蒂芬·比根會面，當天啟程前往美國，韓美國家安全委員會（國家安保室）和外交部-國務院線路再次啟動。特別是，就美國為構築對華牽制網而推進韓國共同參與的“四國聯盟+（Quad plus）”問題，崔鐘建表示，“將談談我們的想法”，有觀測認為，韓國政府在美國和中國之間展開的“走鋼絲外交”可能會進入新的局面。 青瓦臺說，在當天徐薰和奧布萊恩的通話中，“雙方再次確認了共享共同價值的韓美同盟的堅定意誌。”“共同的價值”是美國所強調的表述，是美國作為印度太平洋版北大西洋公約組織（北約），正在推進構築包括韓國在內的所謂“四國聯盟+”。“四國聯盟+”構想是在由美國、日本、印度、澳大利亞組成的“四國聯盟”基礎上，包括韓國、越南、新西蘭在內的擴大版。上個月31日，比根在“美國-印度戰略夥伴論壇”視頻會議上就“四國聯盟+”表示：“在印度太平洋地區建立反映我們共同利益和價值的新機構，對任何（美國）總統來說都是巨大的成果。” 徐薰和奧布賴恩還就朝鮮無核化談判表示：“對於今後數月是韓半島無核化及和平進程進展的重要時期，我們達成共識，決定就此繼續協商多種推進方案。” 韓美外交、安保首長的通話是在7月份徐薰被任命兩個多月後實現的。徐薰就任後，曾與日本國家安全局局長北村滋進行了首次通話，並於上個月底同中國中央政治局委員楊潔篪在釜山舉行了會談。與通常的慣例不同，這是繼美國、中國之後，排在第三位與美國對等方“相見”。青瓦臺雖然表示是因為奧布賴恩在7月底被確診為感染新冠病毒後在家工作，但也有觀察人士認為，這可能反映了美中矛盾等堆積如山的外交難題。壹名外交消息靈通人士表示：“據我所知，徐室長和奧布賴恩助理之間的通話從以前開始就壹直在推進，但不知出於什麽原因被推遲了壹次。” 由此，有觀察人士認為，文在寅政府第二屆外交安保陣營的中美關系和美國大選後重啟無核化對話的構想將正式啟動。華盛頓的外交消息靈通人士表示：“徐室長和奧布賴恩助理的通話中還說明了上個月與楊潔篪委員見面的內容”，“在韓美年度安保協議會和韓美經濟合作對話等預定的情況下，將會有展現穩固的韓美同盟的動向。” 當天出國的崔鐘建在此次訪美中還將討論“四國聯盟+”和重啟無核化對話的構想、韓美防衛費協商等韓美懸案。崔鐘建當天出國前在機場接受記者采訪時，就“四國聯盟+”問題表示：“（美國的立場）該聽的聽，該說我們的想法的要說出來。”他還表示：“將檢查過去3年間兩國政府壹直進行的韓美懸案和韓半島和平進程，並共享今後應該如何進行的問題”，“（防衛費磋商）該對表的要對表，該追究的要追究。”

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