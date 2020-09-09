醫大學生集體拒絕國家考試是不對的. September. 09, 2020 07:34. . 大韓醫科大學、醫學專門研究生院學生協會昨天對全國40個醫科大學醫學生和醫學專科生進行的問卷調查結果顯示，80%的學生贊成，決定繼續采取拒絕參加醫生國家考試實際技能考試和同盟休學等集體行動。此次考試從昨天開始到11月20日，按照學校分類分組進行，在3172名應試對象中，只有446人報名。政府的方針也是不給再應試機會，因此，如果其余2726名（86%）學生繼續拒絕考試，那麽明年起到醫院“腰部”作用的實習生供需將面臨嚴重問題。 醫大學生們主張，政府和醫療界決定從原點重新討論醫大擴招等4大公共醫療政策，這沒有到達完全撤回的程度。政府之所以退壹步決定重新研究原本積極推進的政策，其目的在於，既然是動搖保健醫療體系根基的政策，就不急於推進，而是在克服新冠危機後，讓利害攸關方聚在壹起尋找最佳對策。盡管如此，學生們以自己的主張沒有得到100%貫徹為由進行集體行動，難免會受到集體利己主義的批評。積極支持醫生罷工的醫學院教授們也呼籲，“相信教授們，回到學業現場吧”。即使為時略晚，也應該中斷團體行動，表明參加國考的意向。 在這種情況下，執政黨議員們繼續強硬發言，表示要繼續推進已決定原點重新討論的醫大擴招和設立公共醫大，這只會使事態進壹步惡化。特別是國會保健福祉委員會幹事、共同民主黨議員金成柱（音譯）昨天在廣電節目中表示，原點再討論與撤回不同，將推進公共醫療政策後，大韓專業醫協立即表示，“這屬於廢除協議”，開始收集重新舉行罷工的意見。政府和執政黨應避免做出刺激醫療界的不信任、助長醫政矛盾的發言。 政府的立場是，既然已經兩次延長應試誌願書的接收時間，如果再給新的機會，將破壞國家考試的公平性和公正性。但是醫大學生拒絕國考是關系到國家醫療供給體系的問題。應該按照全國醫科大學教授協議會的斡旋方案，在再應試問題上發揮靈活性，打開解決事態的大門。

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