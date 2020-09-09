在中國共產黨成立100周年之際，日益高漲的反華情緒. September. 09, 2020 07:35. by 黃仁贊 hic@donga.com. 有句話叫“奶茶同盟（Milk Tea Alliance）”。這是今年香港、臺灣、泰國等地年輕示威示對反獨裁、反華示威達成共識後建立的聯盟。也有人說，因為奶茶在這些國家同樣受到喜愛，所以取名為奶茶。在社交媒體上，各國示威示手拿奶茶幹杯的形象被上傳。 並不是止於在社交媒體上示威。8月16日，泰國曼谷舉行了要求舉行新議會選舉的反政府集會示威，聚集了2萬人。這是自2014年軍事政變後巴育政權上臺以來的最大規模。同壹時間，臺灣的臺北中央車站廣場也舉行了示威。這是支持在泰國舉行的反政府示威的聲援示威。“為了民主，有必要建立泛亞洲同盟”的呼聲很大。 但是這種奶茶同盟的目標逐漸擴大到了中國。泰國等國家對臺灣和香港的反華示威表示支持。路透社報道說，圍繞南中國海問題與中國發生爭執的菲律賓和與中國發生嚴重國境紛爭的印度也開始加入奶茶同盟。這樣壹來，中國也表現出了警戒心。中國外交部表示：“希望香港和臺灣獨立的人經常在網上勾結。但這種謀劃不會成功。” 今年以來，國際社會的反華情緒迅速擴散。中國武漢被指為新冠疫情的發源地，對中國的抨擊壹度高漲。中國雖然接受了世界衛生組織對武漢的實地調查，但由於調查組至今沒有前往武漢，爭議也越來越大。再加上西方世界反對中國5月底強行處理香港《國家安全法》，正在擴大為經濟制裁等。最令人擔憂的是，香港民主化人士的生命權、財產權立即淪落為“案板上的魚”。 中國也認為反華情緒高漲的情況非常嚴重。中國國家安全部下屬的智庫中國現代國際關系研究院最近向中國最高領導層遞交了壹份報告，稱“新冠疫情擴散導致的全球反華情緒不亞於1989年的天安門事件”。報告告誡道：“反華情緒可能會引發對中國壹帶壹路事業的抵抗。” 情況發展成這樣後，中國外交首腦層開始忙碌起來。中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪上個月訪問了新加坡和韓國，外交部長王毅也訪問了法國、德國等歐洲五國。接著，楊潔篪本月初又訪問了緬甸、西班牙和希臘。可以說，在新冠疫情導致各國面對面外交大幅萎縮的情況下，中國外交排名前兩位的兩人邁出了大幅度的步伐。 但是雜音依然存在。德國外長海科·馬斯等人當面質疑香港《國家安全法》，讓王毅臉發燒。這與楊潔篪在釜山會見青瓦臺國家安保室長徐薰時提出的增進兩國關系等圓滿的對外信息截然不同。 在這種情況下，中國共產黨明年將迎來100周年。中國雖然計劃慶祝“小康社會”的建成，但在反華情緒高漲的情況下，很有可能成為只屬於他們的慶典。另外，中國雖然計劃在建國100周年的2049年之前建設與美國抗衡的強大新中國，但對於中國的雄心，周邊國家的擔憂也不亞於期待。 中國國家主席習近平最近在紀念中國抗日勝利75周年座談會上公開警告稱：“無論是誰，不管是什麽勢力，如果想要歪曲、貶低中國共產黨的歷史，中國人民是絕對不會答應。”這可能是在美中競爭加劇的情況下針對華盛頓的發言，但可以理解為，對於挑戰中國霸權主義的勢力，無論是誰，都會予以懲罰。但是，不能僅憑自己的力量壓制與其他主權國家的關系。中國應該知道，越是這樣，反華聯盟越會鞏固。

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