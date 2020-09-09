政府：“升格為疾病廳，流行病應對取得劃時代進展”. September. 09, 2020 07:35. by 李美智記者、金素敏記者 image@donga.com,somin@donga.com. 新設的疾病管理廳將於12日正式成立。目前907人的疾病管理本部將增加569人，達到總共1476人。規模擴大到現有的1.6倍。內部組織也將從1名本部長、5個部和中心、23個科增加到1名（本部標準）增加到1名廳長、1名次長、8個局、41個科，增至兩倍左右。 在應對新冠疫情的過程中，有人提出有必要把疾病管理本部升格為廳，因此新設的廳大幅擴充了與傳染病相關的功能。疾病管理本部所屬的機構國立保健研究院內的單壹機構——傳染病研究中心將分離出“國立傳染病研究所”的單獨組織（疾病廳所屬機構）。計劃以100人的規模加強人力，不僅研究感染病毒，還將支援臨床研究和疫苗開發。當初在6月發表的組織改編案草案中，決定把保健研究院移交給保健福利部，從而引發“表面升格”的爭議，而現在保健研究院仍將是疾病廳的第壹批所屬機關。隨著感染病研究功能的消失，計劃集中研究未來醫療領域和針對性疾病。 廳裏還將新設廳長下屬的綜合狀況室。是由目前實時監控流行病情況的緊急狀況對應中心擴編而成。即使不是危機狀況，也計劃24小時隨時監控流行病的流入和發生動向。 首次出現地方直屬組織也是引人註目的部分。防疫當局缺乏地區應對能力，從2015年中東呼吸綜合征（MERS）起壹直為人詬病。通過此次改編，將在首都圈、忠清圈、湖南圈、慶北圈、慶南圈等5個區域建立疾病應對中心。預計5個事務所共有155名職員。計劃與在各廣域市道新設的傳染病業務專門科、256個市郡區保健所壹起，靈活應對地區發生的疾病問題。隨著地方自治團體應對傳染病部門的增加，將補充1066名人力。 政府將大幅擴大疾病管理廳的權限、規模和組織，在秋冬即將到來之際，不僅可以應對新冠疫情，還可以大幅提高流行病管理功能。但也有人指出，地區機構等新設組織今後如何有效發揮作用還有待觀察。翰林大學聖心醫院呼吸器官內科教授鄭基錫（前疾病管理本部長，音譯）指出：“5個中心155名，每個中心大概能有30人左右工作，如果像大邱、慶北那樣出現傳染病流行時，靠這些人力如何應對令人懷疑”，“連實際指揮和控制各保健所的權限都沒有，很有可能成為有名無實的機構。” 此次改編後，保健福利部將新設負責保健醫療的第二次官。包括新成立的精神健康政策局在內，將管轄1個室、3個局和30個科室。保健福利部企劃協調室長姜道泰（音譯）被任命為首任第二次官。雇傭勞動部企劃協調室長金京善（音譯）被調到女性家族部，擔任新任次官。

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