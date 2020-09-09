埃塞俄比亞部長成為KAIST博士. September. 09, 2020 07:35. by 池明勳 mhjee@donga.com. 埃塞俄比亞現任部長(長官)在KAIST技術經營學院全球IT技術研究生院獲得了博士學位。 2016年9月攻讀博士課程並於上個月以最優秀畢業生身份畢業的埃塞俄比亞國務總理咨詢部長梅庫裏亞•特克萊馬裏亞姆(50歲•照片)就是其主人公。10年前，年僅40歲的他成為城市開發住宅部最年輕的部長。在擔任部長期間，他通過智能城市開發、土地管理、住宅開發政策，引導了埃塞俄比亞的經濟開發，但是他突然決定留學。因為擔心自己的能力停滯不前。 聽到他“為了留學將辭去部長職務”的話，當時的埃塞俄比亞國務總理問道“是為了個人履歷，還是為了國家？”該提問成為特克萊馬裏亞姆部長決定前往韓國的重要契機。因為如果只是為了個人的履歷，就可以選擇英國的開放大學或美國麻省理工學院(MIT)的最高級課程。特克萊馬裏亞姆部長回憶說：“我認為研究從最貧窮的國家成長為強國的韓國的實例才是能對祖國發展做出貢獻的事情。”埃塞俄比亞政府確認了他的意誌後，召開了9人委員會，允許他繼續留任國務委員。即，將職位從城市開發住宅部部長改為國務總理咨詢部長。 4年來，特克萊馬裏姆部長取得了輝煌的學業成就。他在國內外學會發表了論文，畢業論文《各階段量身定制型移動寬帶網擴散政策》刊登更是在了信息通信領域的最優秀國際學術雜誌上。特克萊馬裏姆部長表示：“希望把新村運動、網絡基礎設施建設、以壯年層為對象的信息技術(IT)應用技術教育運用到埃塞俄比亞國內。”

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