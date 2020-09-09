通過生活軌跡看到的世界級建築師的視線. September. 09, 2020 07:35. by 孫宅均 sohn@donga.com. 描寫建築師的書大多遵循鮮明的典型。拍攝主要建築物的照片、少許的素描和圖紙、設計和施工過程故事等。最近出版的《勒柯布西耶》(阿爾泰出版社•圖片)顯示，即使沒有這三點，也可以傳達關於建築師的故事。包括法國薩伏伊別墅、龍尚教會等勒柯布西耶的代表作在內，沒有刊登他設計的任何建築形象。 作為追隨生活軌跡的紀行文(遊記)，維持著照亮一個人的人生形式的“經典雲”系列也許是最適合觀察建築師的形式。因為，很少有建築師會否認在懂事之前無意中經歷過的城市、空間、事物會對今後的工作產生不小的影響。 第一章是勒柯布西耶1887年出生的瑞士山村拉紹德封訪問記。最後一章是1965年他在享受海洋遊泳運動時因心臟麻痹而去世前度過晚年生活的安息地法國海岸村莊洛克布倫卡夫馬丁考察記。 “勒柯布西耶生前親自設計了位於向陽山坡的小墳墓。很多名人沈睡在教堂，將參拜客帶入精神世界，相反，他的墳墓與他的建築一樣世俗。在同時代建築師們為富裕階層建造高級住宅時，他研究了如何讓更多的人在小而方便的私人空間裏享受幸福的方法。” 年輕時前往的東側建築旅行中停留的希臘阿托斯山的修道院形象、接受徒弟式教育並工作的德國柏林彼得貝倫斯事務所的樣子，讓後人觀察這位建築師留下的空間的視線變得寬廣了不少。 “勒柯布西耶經常帶著尺子去旅行。他的衣服上另有裝尺子的口袋。他不僅看建築物，而且一看到好看的事物就量尺寸。他畢生都在研究尋找方便而美麗的比例。得益於作為鋼琴教師的目前，他清楚地知道優美的旋律源於人工尺度。”

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