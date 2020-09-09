特朗普再次攻擊中國，“將永遠結束對中國的依賴”. September. 09, 2020 07:35. by 紐約=常駐記者 柳在東、北京=常駐記者金基龍 jarrett@donga.com、kky·donga.com. 美國和中國的經濟矛盾再次激化。美國總統特朗普指責中國用從與美國的貿易中獲得的資金強化軍備，並強調，“將結束對中國的依賴”。對此，中國負責外交事務的國務委員兼外交部長王毅立即針鋒相對地抨擊美國打壓中國的信息技術企業，中國官方媒體提及中國出售持有的美國國債的可能性，警告對美國進行報復。 特朗普當地時間7日在為迎接勞動節假日而舉行的媒體吹風會上說：“迄今為止，沒有壹個國家像中國那樣占我們（美國）的便宜”，“中國把我們給的錢用在加強軍事力量上。”他接著說：“幸虧我加強了我們的軍事力量，否則就會被中國超越”，“不管是脫鉤，還是我們壹直在做的征收巨額關稅，我們將永遠結束對中國的依賴。” 最近，特朗普政府把華為、抖音、微信等中國的信息科技企業定性為威脅國家安全，采取了強有力的限制措施。特別是，美國正在研究將中國的代表性半導體企業中芯國際（SMIC）列入交易限制企業名單的方案。在金融領域，美國政府宣布了把不遵守美國會計標準的中國企業趕出美國股市的方案等，持續著波浪式攻勢。 對此，中國8日在王毅的主導下發表了“全球數據安全”倡議，開始牽制美國。不是盲目地指責其為“安全威脅”，而應該制定具體的規則和標準來衡量。王毅表示，“中國政府不會要求中國企業違反其他國家法律，提供國外數據”，“部分國家以安全為借口攻擊領頭企業，這是赤裸裸的蠻橫行為”，將矛頭指向美國政府。 另外，中國官方媒體《環球時報》英文版最近報道說：“中國可以出售相當壹部分美國國債。”報道稱，目前中國政府持有的美國國債在1萬億美元（約1200萬億韓元）以上，可以逐漸將其減持至8000億美元。報道還稱，在兩國發生軍事沖突等極端情況下，可以拋售所有持有的國債。中國是美國國債的最大持有國，如果中國大量拋售美國國債，可能會出現美元價值暴跌、利率暴漲等國際金融市場陷入癱瘓的狀況。 針對美國要斷絕與中國的經濟關系的恫嚇，中國也在準備自救對策。《環球時報》6日在題為《中國正在尋找可以抵消美國脫鉤計劃的方案》的專欄中報道說：“中國將背棄對本國敵對的國家，根據目前正在推進的壹帶壹路政策，與歐洲及非洲、亞洲國家形成緊密的經濟夥伴關系”，“特朗普政府已著手美中之間的脫鉤，中國應該自己開拓自己的命運。”

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