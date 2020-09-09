柳賢振只要對陣洋基隊球尾質量就變輕，未能打破魔咒，再次受辱. September. 09, 2020 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. 面對“邪惡帝國”，球尾的質量會變輕嗎？ 多倫多藍鳥隊王牌投手柳賢振(33歲)沒能擺脫與紐約洋基隊的惡緣。柳賢振8日在美國紐約州布法羅(水牛城)塞倫球場舉行的與洋基隊的主場比賽中，在5局中取得6個被安打(3個被本壘打)、5個脫三振、1個四壞球上壘、失5分的成績，未能取得個人賽季第4勝。 直到前一天為止，給柳賢振帶來總計2場比賽2次敗北“魔咒”的洋基隊的擊球陣容從比賽初期開始就給柳賢振施加了很大的壓力。第一局上半局，在1人出局的情況下，魯克•博伊特、艾倫•希克斯從柳賢振手中連續擊出本壘打，而向博伊特投出的第一球、向希克斯投出的第5個時速145公裏平平無奇的直球成為禍根。擊球員們的球棒有力地旋轉著，在擊中的一瞬間，野手放棄了追球，兩個球都飛向了塞倫球場左側觀眾席。 此後，柳賢振在防守失誤等方面不失平靜，雖然在第2、3局沒有失分，但在第4局1人出局後再次被擊出本壘打。米格爾•安杜哈把被擠到正中央的柳賢振的第2球時速141公裏的滑行曲線球擊出了左側圍墻。這是柳賢振自2019年8月24日之後，時隔381天在1場比賽中失掉3個本壘打。碰巧當時的對手也是洋基隊。以3個本壘打挽回顏面的柳賢振在第5局上半局被對方擊出3個安打，再失2分。柳賢振的總計與洋基隊的平均責任失分從8.71上升到了8.80(15又三分之一局15責任失分)。曾降至2.51分的本賽季平均責任失分也大幅上升至3.19分(分數越低越好)。 唯一的安慰就是沒有增加輸給洋基隊的記錄。在防守上，第1、2局犯下失誤，讓柳賢振感到困惑的多倫多野手們，在2比6落後的第6局下半局，包括丹尼•詹森的滿壘本壘打在內，共取得了5個安打、4個四壞球上壘、1個失誤，獲得了10分，徹底扭轉了比賽局面。多倫多隊最終以12比7反敗為勝。本場之後多倫多隊與和本隊為美國聯盟東部地區第2位展開激烈競爭的洋基隊之間的差距拉大到了2場。與當天以1比6負於華盛頓國民隊的美國聯盟賽區第一名坦帕灣魔鬼魚隊之間的勝差數則縮小到了4.5場。 賽後柳賢振以遺憾的表情表示，“下次會好好投的。剛開始我失球後非常困難，但隊友們反敗為勝了。”多倫多隊還剩下19場常規聯賽比賽，要與洋基隊要再交鋒9次。因此柳賢振還有機會洗刷恥辱。

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