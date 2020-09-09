韓國造船業界連續兩個月位居全球船舶訂單首位. September. 09, 2020 07:36. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 韓國造船業界在7月和8月連續兩個月在世界訂單量中處於領先地位。有評價稱，這是在因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)擴散而引發的世界性訂單困難中取得的有意義的成果。 8日，據英國造船海運市場分析企業克拉克森調查公司透露，韓國造船企業上月接到了全世界86萬CGT訂單(標準貨船換算噸數)中的73%。甩開僅占24%的排名第二的中國，連續兩個月成為世界上訂單最多的國家。受新冠肺炎疫情影響上半年(1月至6月)的訂單徘徊不前的造船公司，接連拿到了液化天然氣(LNG)運輸船等韓國造船企業的主力船舶訂單，其影響很大。 但是造船業界的情況並不樂觀。今年截止到8月份，世界船舶訂貨量為812萬CGT，還不到一年前1747萬CGT的一半。以8月末為準，意味著結束接到訂單後建造之前剩下的工作量的訂單余額為6919萬CGT，也創下了2004年1月以來的最低值。這是因為2018年以後，訂貨量連續兩年減少，而且今年上半年訂貨量銳減。 雪上加霜的是，造船廠的新冠病毒感染也成為了現實。繼蔚山現代重工業造船所6日1名建造部所屬職員首次被確診為感染新冠病毒之後，在同一個建築物工作的其他3名職員也於8日被確認感染。現代重工業對同樣在建築物工作的500人采取了在家待命及新冠病毒檢查措施。 造船業界相關人士表示：“9月以後，俄羅斯、莫桑比克等地將陸續有大型LNG船訂單，如果想追加訂單，需要準備造船廠內徹底的新冠病毒感染預防對策等。”

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