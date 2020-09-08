多倫多隊是弱旅？力壓紐約洋基隊，單獨位居第2位. September. 08, 2020 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. 誰說他們是弱隊呢？ 柳賢振(33歲)作為尖子投手活躍在賽場上的多倫多藍鳥隊上升到了美職棒大聯盟美國聯盟(AL)東部賽區單獨第2位。7日，多倫多隊在美國馬薩諸塞州波士頓芬威公園舉行的與波士頓紅襪隊的客場比賽中，經過25支安打的激烈交鋒，以10比8取得了勝利。結束了兩連敗的多倫多隊的戰績變為22勝18負，結束了當天以1比5負於巴爾的摩金鶯隊的紐約洋基隊(21勝19負)為期3天的“共同”生活，躍居單獨第二位。球隊與崔誌萬(29歲)效力的AL東部賽區排名第一的坦帕灣魔鬼魚隊(28勝13負)的勝差為5.5場。 多倫多隊和洋基隊將在8日至10日舉行的三連戰中，為真正的賽區第二的位置展開正面交鋒。如果一支球隊取得連勝，就可以將競爭對手擠到第三位，從而獲得追趕領先者的力量。 在8日舉行的3連戰中的首場比賽中，柳賢振將首發上場。 賽季3勝1負，平均責任失分2.51的柳賢振，在8月的5場比賽中以2勝無敗、平均責任失分0.96的壓倒性的成績表現十分出色。在9月的首場比賽中，他完成好投(在與邁阿密隊的比賽中6局失1分獲勝)，登上了AL平均責任失分領域第四位。洋基隊教練阿倫•芬在當天失利後表示：“明天面對的柳賢振和多倫多隊的比賽令人擔心。” 柳賢振將面對的洋基隊首發投手是左手投手喬丹•蒙哥馬利(28歲)。在本賽季的6場比賽中，他首發出場，取得了2勝2負、平均責任失分5.76的成績。在此前出場的3日與坦帕灣隊的比賽中，他在三分之二局內失4分，表現不佳。紐約地區媒體《紐約日報》報道說：“紐約洋基隊和多倫多隊將在今後的18天時間裏展開10次對決。洋基隊目前處於季後賽6支種子球隊(賽區前2位)以外的外卡位置”，正在煽動競爭關系。作為被稱為傳統強隊的洋基隊，球隊的自尊心受到了傷害。去年冬天花費4年8000萬美元(約951億韓元)引進的柳賢振給球隊帶來效果顯著的多倫多隊能否在與洋基隊的第2位競爭中占據優勢？

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