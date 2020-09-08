菅義偉：“韓日關系，要徹底應對違反國際法的行為”. September. 08, 2020 07:34. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 有望成為下任日本首相的官房長官菅義偉就因強制征用賠償問題而惡化的韓日關系再次表示，將延續安倍晉三政權的強硬應對。 菅義偉7日在接受《讀賣新聞》的采訪時就韓日關系表示：“（圍繞征用問題的）違反國際法（行為），將徹底應對。”他在前壹天接受《產經新聞》采訪時就韓日關系表示：“1965年簽署的《日韓請求權協定》是日韓關系的基本”，“堅持這壹協定是理所當然的。” 安倍政權壹直主張2018年10月韓國大法院的強制征用賠償判決“違反國際法”。壹直以來，菅義偉作為政府發言人通過記者招待會反復主張，“征用受害者賠償判決違反了《日韓請求權協定》，因此是違反國際法的行為，韓國應該拿出解決方案。”最新表態確認，他再次確認了即使成為首相也會繼續堅持這壹立場的意誌。菅義偉最近在接受采訪時接連表明了對征用問題的強硬路線，因此預計韓日關系短期內將很難改善。 在這種情況下，菅義偉的支持率正在上升。《讀賣新聞》7日報道說，在4日至6日進行的民意調查中，在3名自民黨總裁候選人中，在“適合擔任下任首相的人選”壹項中，選擇菅義偉的應答者最多，達46%。原先大眾支持率較低的菅義偉的支持率大幅上升，這反映了對安倍政權的評價。在此次調查中，安倍內閣的支持率為52%，從上個月7日至9日的37%急劇上升了15個百分點。對於安倍內閣7年零8個月的業績，74%的人回答“（積極）評價”。

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