特朗普因貶低參戰勇士引發爭議，矛頭直指喬布斯遺孀. September. 08, 2020 07:34. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 陷入貶低參戰勇士爭議的美國總統特朗普譴責了最早報道此事的時事媒體《大西洋月刊》的主要股東兼蘋果已故創始人史蒂夫·喬布斯的夫人勞琳·鮑威爾·喬布斯（57歲，照片）。《大西洋月刊》總編輯傑弗裏·戈德伯格表示，“之前的報道只不過是冰山壹角。我們即將進行後續報道”，表示不會屈服於特朗普。 特朗普6日在推特上寫道：“喬布斯應該不會滿意妻子把遺產浪費在瀕臨破產的激進左派雜誌上”，“騙子戈德伯格經營的這家雜誌，散布假新聞和仇恨。”他還寫道，“給她（勞琳）打電話，寫信，讓她知道妳的感受”，被批評是在敦促其支持者攻擊勞琳。以福布斯為準，勞琳擁有216億美元（約合26萬億韓元），是世界排名第六的女性富豪。在2016年大選中，她直接或間接地向在野黨民主黨大選候選人、前國務卿希拉裏•克林頓捐贈了600萬美元。在今年的總統選舉中，她至少向民主黨候選人拜登支付了50萬美元。3年前收購了《大西洋月刊》股份，但具體規模和收購金額尚不清楚。 1857年，由拉爾夫·埃默森、亨利·沃茲沃思·朗佩羅等著名知識分子創立了《大西洋月刊》，因登載了撰寫《湯姆·索耶歷險記》等馬克·吐溫的作品而聞名。壹年發行10次，2018年發行量約為48萬冊。勞琳在收購股份當時接受采訪時表示：“將延續給萬人帶來平等的《大西洋月刊》的現有價值。” 戈德伯格當天在接受美國有線電視新聞網（CNN）采訪時表示：“幾天或幾周內會有更多的報道出來，會有更多的確認”，“我們不會被美國總統嚇倒，會做我們該做的事情。”

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