三星電子將向世界第一大通信公司提供約8萬億韓元規模的5G設備. September. 08, 2020 07:34. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子與世界第一大通信企業美國Verizon(威瑞森電信)簽訂了接近8萬億韓元的網絡設備供應合同。這是韓國通信設備產業史上最大規模的單一出口合同。 7日，三星電子通過公告表示，將在5年內向威瑞森電信提供66.4億美元(約7.9萬億韓元)規模的5G移動通信設備。至此，三星電子成功與威瑞森電信、AT&T、Sprint等美國主要移動通信運營商簽訂了5G移動通信供應合同，成為美國國內的核心通信設備供應商。 三星電子繼半導體、智能手機等事業之後，作為未來成長事業持續投資的通信裝備事業正式進入成長軌道，預計國內相關產業也將持續擴大銷售及雇傭創出效果。因為三星電子與國內86家中小裝備零件公司合作生產通信設備。 財界相關人士表示：“三星電子在全球5G網絡基站市場上的占有率位居第四(16.6%)，正在全力追趕排名第一的中國華為(32.6%)。美國通信龍頭企業威瑞森電信等大型訂單接連不斷，再加上中美貿易糾紛引發的‘反華為’戰線正延伸至英國、印度等其他國家，預計三星電子的5G增長勢頭將進一步加快。”

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