1500年前的新羅王族以海豚作為祭祀食物. September. 08, 2020 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. 1500年前新羅時代王族在祭祀活動中使用的食物種類首次被公開。據調查，不僅是貝類和魚類，海膽類和很難烹飪的河豚、海豚也被用作祭祀食物。 國立中央博物館7日發表了包含2016年至2017年期間重新發掘日本帝國主義曾挖掘過的慶北慶州瑞鳳冢，以及新發現的事實的報告書。據報告書透露，在瑞鳳冢的重新發掘過程中，發現了在墳墓周圍設有大缸，向墳墓主人敬獻食物的祭祀痕跡。 發現的祭祀用缸共有27個，其中北墳(北面的墳墓)有10個，南墳有13個，界限模糊的有4個。經確認，這些缸內的動物遺體共有7700件，其中貝類和魚類分別有1883件和5700件，占大多數。 特別的是，海哺乳類海豚、爬行類烏龜和海膽類一起被確認。還發現了如果不去除神經毒素就很難食用的河豚。這樣的祭祀文化在日本帝國主義強占時期的調查、以及《三國史記》和《三國遺事》等歷史記錄中也沒有出現。另外，據調查，如果考慮到大量青魚和魴魚的遺體的確認，瑞鳳冢的南墳很有可能是在秋天建成的。 國立中央博物館考古歷史部學藝研究師金大煥(音)解釋說：“此次確認的動物遺體是讓人了解新羅墳墓的祭祀、以及當時人們飲食生活的資料。生動地證明了新羅王族曾享受過鯨魚、河豚、海膽等多種多樣的飲食生活。” 慶州瑞鳳冢是位於慶州大陵園一帶的新羅王族墳墓之一，建於公元500年左右，是兩座封墳相連的雙墳。首先建成的北墳和南墳分別於1926年和1929年被發掘出來。 包括金冠在內，瑞鳳冢內還發現了許多黃金首飾和陪葬品。但日本挖掘團沒有發行報告書。國立中央博物館在2014年發行了瑞鳳冢出土品報告書，並於2016年、2017年進行了重新發掘，表明北墳直徑為46.7米，比日本帝國主義調查的36.3米還要大。

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