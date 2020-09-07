現代汽車今年第二季度國內平均銷售單價為3340萬韓元，1年半內暴漲19%. September. 07, 2020 08:04. by 金道炯 dodo@donga.com. 隨著捷恩斯和運動型多功能車(SUV)等價格較高的車輛熱銷，今年現代•起亞汽車的整體平均銷售價格比去年有所上升。6日，據現代•起亞汽車透露，今年第二季度(4~6月)在韓國銷售的現代汽車的平均銷售單價(ASP)為3340萬韓元。 與2018年的2800萬韓元相比，上漲了540萬韓元(19.3%)。如果加上配置選項，價格超過8000萬韓元的捷恩斯的SUV GV80和G80等新車效果會更大。今年上市的兩款車人氣很高，訂單都排得滿滿的。 價格比轎車更高的SUV的銷售比重增大也產生了影響。現代汽車的SUV銷售比重從2018年的35.8%上升至去年的40.5%，今年第一季度(1月至3月)為43.4%，第二季度為40.8%。起亞汽車今年第二季度的國內銷售單價為2680萬韓元，與去年第二季度(2440萬韓元)相比上漲了9.7%。

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