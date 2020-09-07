“臨時隊長”孫興慜攻入一球+門線救險解圍對手空門. September. 07, 2020 08:04. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超級孫”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)和“Shootdori”李康仁(19歲•巴倫西亞隊)雙雙破門得分，結束了季前賽征程。 6日，英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊所在的孫興慜在英國沃特福德的維柯裏奇羅德球場舉行的與沃特福德隊的熱身賽上，在下半場第34分鐘時利用點球破門得分。托特納姆熱刺隊雖然以1比2告負，但孫興慜在4場季前賽中攻入4球，結束了為本賽季開幕準備的預熱。結束季前熱身賽的托特納姆熱刺隊將於14日與埃弗頓隊進行2020~2021賽季英超揭幕戰。 此前擔任托特納姆熱刺隊隊長的守門員維戈•洛裏斯(法國)等因參加歐足聯(UEFA)國家聯盟賽事而缺席，因此當天戴上隊長袖標的孫興慜表現出了獻身精神。在比賽即將結束時，托特納姆熱刺隊守門員也參與進攻(角球)的情況下，沃特福德獲得了球權。沃特福德隊的馬克•納瓦羅在中線附近朝著托特納姆熱刺隊的空門射門。孫興慜向著球門全力奔跑了65米左右，在球門線附近將球踢出，阻止了本隊的失分。熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧表示：“孫興慜像跑100米一樣奔跑阻止進球的樣子讓我很滿意。” 西甲巴倫西亞隊的李康仁在當天與卡塔赫納隊的熱身賽上攻入兩球，幫助球隊以3比1取得了勝利。下半場第24分鐘，當對方守門員出現撲球失誤時，李康仁積極撲上去搶球，將比分扳成1比1平。在巴倫西亞隊以2比1領先的下半場第35分鐘，他又用左腳射門攻入了鎖定勝局的一球。上個賽季作為首發只參加了3場西甲聯賽的李康仁在季前賽最後一場比賽中留下了深刻的印象，點燃了主力競爭戰。巴倫西亞隊將於14日與萊萬特隊進行西甲揭幕戰。

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