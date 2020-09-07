媒體爆料“特朗普稱參戰將士為‘失敗者’‘笨蛋’”……成為選戰新爭論焦點. September. 07, 2020 08:04. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普貶低壹戰參戰美軍為“失敗者”、“笨蛋”的報道出來後，掀起了猛烈的後續風暴，成為11月3日美國選戰的新焦點。執政的共和黨支持勢力強大的軍人社會和親特朗普傾向的福克斯新聞頻道也加入到批評隊伍中，在4年前的大選中支持自己的部分軍人出現轉向跡象，特朗普總統方面正在苦苦尋找對策。 美國時事媒體《大西洋》3日曝料稱，特朗普在2018年11月為參加第壹次世界大戰結束100周年活動訪問法國巴黎時，得到報告有壹項日程是前往葬有美軍參戰將士的墓地參拜時，立即問道：“為什麽要去？都是些失敗者（loser）。” 當時白宮表示，由於惡劣天氣，專用直升機無法起飛，所以取消了參拜計劃。但實際上，是特朗普不喜歡因為下雨頭發散亂，而且認為參拜墓地並不重要才放棄的。福克斯新聞頻道負責國家安全報道的記者珍妮弗·格裏芬也表示：“（特朗普）總統確實把美軍陣亡者稱為失敗者。”據《大西洋》報道，特朗普還在當時的其他對話中，稱在法國北部“白露樹林戰役”中死亡的1800名美國海軍陸戰隊員為“笨蛋(sucker）”。 在美國，極度重視對參戰勇士的禮遇，聽到統帥侮辱他們的報道，軍人社會感到非常憤怒。“參戰勇士，請投票！”等相關團體立即發表了譴責聲明。參戰勇士及現役軍人的家人還上傳了“我們的丈夫、父親、兒子不是笨蛋”的批評性視頻廣告。《華盛頓郵報》報道說，4年前在大選中支持特朗普的軍人中，有壹些人因為特朗普此次發言而背離特朗普而去。 民主黨大選候選人、前副總統拜登表示：“這是令人討厭的發言。我的兒子不是笨蛋，不尊重軍隊的人不能統率軍隊”，要求特朗普道歉。拜登的長子博2008是至2009年在伊拉克服役，2015年因腦瘤死亡。 特朗普經常因貶低參戰勇士而引發爭議。針對曾是越南戰爭俘虜的共和黨巨頭約翰·麥凱恩參議員，他在2015年嘲諷稱，“不是因為他是戰爭英雄而成為俘虜，而是因為被俘虜而成為英雄”，“我喜歡沒有被抓捕、不是失敗者的人。”2017年參拜阿靈頓國家公墓時，他在曾任海軍陸戰隊隊長、時任國土安全部部長的約翰·凱利的兒子墓前表示，“無法理解。這樣（為國家犧牲）能得到什麽？”凱利的兒子羅伯特2010年在阿富汗陣亡。他是2001年9·11恐怖襲擊後唯壹在交戰中陣亡的美國將軍的兒子。當時同席的壹名將軍抨擊說：“對於不是交易關系，為別人做些什麽的想法，總統根本不能理解。為國家服務與金錢沒有關系。” 爭議擴散後，特朗普表示，《大西洋》的報道是左派介入的有意圖的歪曲報道。他聲稱：“完全是謊言。我可以發誓，我沒有向英雄沒有說過這樣的話。”他在推特上抨擊道：“惡的激進左派為了在大選中獲勝，會做任何事情。”他還指責格裏芬記者說：“福克斯新聞頻道消失了。格裏芬應該被解雇。”總統夫人梅拉尼亞、國防部長馬克·埃斯珀等也出面袒護特朗普，但風波仍未平息。

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