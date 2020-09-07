美國智庫：“朝鮮新浦有試射潛射導彈的動向”. September. 07, 2020 08:04. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 據美國智庫“戰略與國際問題研究中心”分析，朝鮮鹹鏡南道新浦造船廠正在進行準備試射中程潛射彈道導彈的活動。潛射導彈發射是11月美國總統選舉之前韓美當局壹直關註的朝鮮挑釁可能性之壹。 該研究所當地時間4日在專門報道朝鮮消息的網站“超越平行（Beyond Parallel）”上登載的報告中，以朝鮮新浦造船廠的衛星照片分析為基礎做出了這樣的判斷。 該研究所表示：“在保安區域停泊著多艘船舶，其中壹個類似於將原先潛射導彈試驗用駁船拖到海裏時使用的拖船”，“這暗示著‘北極星-3’型潛射導彈試射在即。”朝鮮2017年公開了“北極型-3”型潛射導彈，去年10月首次進行了試射。該報告還稱：“在馬陽島潛艇基地灣內停泊的‘羅密歐’級潛艇不止壹艘，而是兩艘，這壹點也是表明試射潛射導彈可能性的另壹個征兆”，“這可能是在暗示‘10月驚喜（即11月大選前的活動）’。”

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