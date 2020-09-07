紫芒飛舞的秋天，古典音樂流淌. September. 07, 2020 08:05. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 臺風“美莎克”過境之後，天高氣爽的4日下午首爾上巖洞蘭芝川公園。寬廣的草坪中間擺放著像超現實主義繪畫作品一樣的演唱會三角鋼琴。圍繞著鋼琴的攝像機就有5臺。這是麻浦文化財團作為第5屆“麻浦M古典音樂慶典”的一部分而準備的“麻浦6景古典音樂”中的“情意濃濃的三重奏”的錄制現場。全身都沐浴著陽光的大提琴演奏家宋敏濟向鋼琴家朴永成說道。“即使塗了防曬霜，(陽光)還是火辣辣的。” “好，開始吧。Cue! ”隨著拍攝導演的開始信號，為大提琴和鋼琴創作的貝多芬《感受到愛的人們變奏曲》的旋律響徹公園。無人機飛起來了。來公園玩的孩子們拿著捕蟲網，若無其事地在兩位演奏者後面的草地上跑來跑去。 一個小時後，附近上巖洞天空公園。穿著粉紅色禮服的鋼琴家文智英與鋼琴一起坐落在紫芒地中央。在微風中，紫芒們跳起了舞。草地上，此起彼伏的草蟲聲柔和地跟上了節奏。與開始信號一起，舒曼的《花之歌》的第一句話包裹著緩緩展開的地平線。拍攝一直持續到紅霞染紅，月亮在黑暗的天空中冉冉升起的深夜。 將舒曼的幻想曲《C小調》等三首曲子以視頻呈現出來的文智英滿足地說：“對於演奏家們來說，在山野或森林中練習是一種夢想，現在好像實現了夢想。“我從未想過能與鳥鳴、草蟲等大自然的即興演奏一起進行。雖然沒有音樂廳中自然的音響，但留下了更美好的回憶。” 今年迎來第5屆的麻浦M古典音樂慶典根據新冠肺炎疫情擴散帶來的保持社交距離原則，將大部分慶典日程轉換成了數碼內容。“麻浦6景古典音樂”將在10月6日~8日、13日~15日每天通過麻浦文化財團YouTube和Naver Tv公開在麻浦區廣興堂、弘益街等地拍攝的6個視頻。大提琴演奏家梁成沅、OPUS合唱團等6個組或演奏者參加了演出。

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