第二次“針對性”緊急災難支援金，應進壹步完善公正性，迅速執行. September. 07, 2020 08:05. . 韓國政府決定，將第二次緊急災難支援金作為“針對性”支援給因新冠疫情受災嚴重的階層。執政黨、政府、青瓦臺昨天在高層黨政協議會上決定，向因新冠疫情再擴散等困難的國民支付災難支援金，並準備7萬億韓元的第四次補充預算案提交國會。壹年四次追加預算是自1961年以後59年來的第壹次，執政黨和政府計劃通過發行國債充當全部資金。 災難支援金將把包括練歌廳、網吧等為新冠疫情防控下達禁止聚集命令的12個行業的小工商業者和個體戶、特殊形態勞動者、青年失業者、低收入階層等作為優先發放對象。此外，還決定擴大受災標準，放寬為小工商業者的低利息貸款標準，並制定清算拖欠工資等中秋節民生對策。政府計劃近期內制定詳細對策並公布。 此次第二次災難支援金，從是否支援起，就沒有經過政府和專家的充分討論，而是從政治上匆忙決定。共同民主黨黨首競選中，候選人爭先恐後地提出第二次災難支援金支援方針，在野黨也積極響應，政治圈沖在了前面。政府為了救濟新冠疫情造成的損失，已經出臺了金融貸款、雇傭維持支援金、小工商業者支援等多種政策，但是在第二次災難支援金之前，應該先檢查現有政策，拿出提高實效性的方案。 對於支援金的發放方式，政府和執政黨浪費了4個月的時間。在4月國會選舉之前決定第壹次災難支援金時，圍繞“是全民發放還是選擇性發放”的問題，出現了很大的混亂。此後，直到4個月過去為止，壹直未準備應對追加援助的有效篩選方式，但如今又在執政黨內部反復出現爭議，真是令人寒心。 不管是選擇型還是針對型，既然已經確定了方向，就應該傾註心血，最大限度地公正、迅速地執行。如果向練歌廳、網吧老板提供援助資金，那麽曾經在練歌廳工作的更困難的人將如何進行援助等爭議已經在網絡上熱傳。為了不引起不公正的不滿，要細心找出困難的人，集中精力，盡可能在中秋節前迅速執行。如果有不足之處，坦誠地承認並完善，才是減少副作用的方法。

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