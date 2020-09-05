高盛首席執行官是如何促成“美中磋商”的？. September. 05, 2020 07:22. by 金甲植 dunanworld@donga.com. “我不認為在美國和中國的關系中存在‘無法避免’的任何東西。……避免敵對關系的鑰匙，在於解決現實問題，使雙方都受益。” 這是曾擔任世界級投資銀行高盛首席執行官（1999年∼2006年）和美國財政部長（2006年∼2009年）的作者亨利·保爾森的話。雖然他積累了成功的職業生涯，但在2008年全球金融危機時，也受到了“縱火犯兼消防員”的批評。講述金融危機的紀錄片《監守自盜（Inside Job）》（2011年）也把他評選為應該負責任的人之壹。 如果去除這些成見，《與中國進行磋商》就是壹本可以從中窺見美國和中國這世界兩大主要國家（G2）之間矛盾解決方法的書。該書原名為《與中國打交道（Dealing with China）》。 他的“支招”是作為跨國企業首席執行官和美國經濟政策的負責人，在與中國展開壹番“久經殺場”後得到的。在25年的時間裏，他100多次訪問中國，同江澤民、胡錦濤、習近平等3名國家主席以及中國經濟精英進行了廣泛的交流。 在2006年被任命為財務部長後的首次中國訪問中，他苦思了應該最先見到誰。他的選擇是時任浙江省委書記的習近平。之後，他戲劇性地成功實現了與本不願與他見面的中國國家主席胡錦濤的會談。習近平也對他出任美國財長後首次訪問中國時最先見到自己表示感謝。 書中講述了作者主導的中國企業民營化和全球化、大學改革、中美經濟磋商等事例。對於非最高層人士無法得知的幕後故事和牽動中國的人物的評價非常有趣。美國總統喬治·W·布什問胡錦濤主席，“最大的噩夢是什麽？”，胡錦濤主席回答說：“每年創造2500萬個新的工作崗位。” 作者以向中國傳遞西方銀行家“資本主義之火”的普羅米修斯自居的主張非常明確。他認為，中國的繁榮符合包括美國在內的世界的利益。

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