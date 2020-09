響徹多倫多隊更衣室的“不會再犯同樣的錯誤”. September. 05, 2020 07:22. by 黃奎引 kini@donga.com. “對不起。我今後不會再犯同樣的錯誤(Sorry. We're not doing that anymore)。” 美國職業棒球大聯盟多倫多藍鳥隊的老將捕手凱洛普•約瑟夫(34歲)大聲喊道。其他選手也跟著喊了起來。“對不起。我們不會再犯同樣的錯誤了。” 4日,據加拿大當地媒體《體育網》報道,多倫多隊球員們在3日結束做客邁阿密隊的比賽後,聚集在更衣室,進行了“復命復唱”。這是為了反省在跑壘和防守上接連出現失誤,使尖子投手柳賢振(33歲)的肩膀變得沈重。 多倫多隊擊球手們從第1局上半局進攻時擊出左前安打的喬納坦•維亞爾強行跑向2壘時跑壘身亡開始,第2局上半局魯爾德斯•古力埃爾和第4局上半局維亞爾因捕手牽制被殺出局,接連中斷了進攻節奏。 不僅如此。以2壘手身份出戰的維亞爾在第2局下半局防守時,在可能制造雙殺出局的情況下,傳球失誤,令柳賢振措手不及。第2局下半局邁阿密隊的首發擊球手布萊恩•安德森之所以能夠踏上1壘,也是因為多倫多隊1壘手、2壘手、右翼手互相推讓,讓球落到球場上。雖然正式記錄是安打,但從“球隊防守”的觀點來看,顯然是失誤。 《體育網》報道說:“對與紐約洋基隊展開季後賽競爭的多倫多隊來說,這場比賽有可能成為進軍季後賽的分水嶺。如果因為擊球手們的不專註而輸掉比賽,球隊的氣氛可能會大幅低落。這次多虧了柳賢振,我們才能取得勝利,但不能保證下次也會這樣。選手們也都非常清楚這一點,所以比賽後好不容易營造出了真摯的氛圍。” 像這樣“加油加油”的團隊氛圍一直持續到4日。當天,多倫多隊在與波士頓紅襪隊的客場比賽中,在延長賽第10局上半局一下子拿下4分,以6比2反敗為勝。多倫多隊憑借當天的勝利,取得20勝(16負),與當天被紐約大都會隊擊敗(7-9)的洋基隊並列美國聯盟東部賽區第2位。因此,8日至10日在多倫多主場塞倫體育場舉行的兩隊的直接交鋒結果變得更加重要。雖然還沒有正式發表,但是按照輪換順序,柳賢振很有可能在8日的比賽中出場。 另一方面,聖路易斯紅雀俱樂部表示,在7日舉行的與芝加哥小熊隊的客場比賽中,金廣鉉(33歲)將首發出場。

