保持距離2.5階段被延長……應提出中秋長假防疫方針. September. 05, 2020 07:22. . 政府為了控制新冠疫情的擴散趨勢，決定將正在首都圈實行的“保持社會距離2.5階段”延長壹周至13日。由此，包括禁止深夜時段餐飲場所營業在內，對咖啡館、補習班、健身俱樂部等下達的暫停運營或限制措施也將延長壹周。首都圈的幼、小、初、高各級學校的遠程授課也比預定時間延長壹周，將實行到20日。在首都圈以外的地區，保持距離第二階段將延長兩周，實施到20日。 昨天新增確診患者為198人，連續兩天降至200人以下，但遠遠超過防疫和醫療體系所能承受的百人規模。因為不知道感染途徑的患者比率也達到了24%，重癥患者層出不窮，截至昨天，首爾僅剩下兩個可以立即使用的重癥病床。如果不將每天新增患者數減少到兩位數，很有可能出現像大邱、慶北那樣等待病房時死亡的醫療系統崩潰現象。 但是，因新冠疫情長期化遭受打擊的自營業者，過去壹周在2.5階段的營業限制下，不得不壹天又壹天地艱難堅持。營業受限的營業場所和用戶仍然對限制的強度和營業場所的篩選標準提出了質疑。是否存在不必要的過度限制，是否存在松懈的防疫死角地帶等，應該持續重新討論階段性措施的妥當性和可持續性，讓遭受損失的人也能接受。 在利用首都圈的咖啡廳和餐廳等場所時，雖然電子出入名錄（QR碼）或手寫名錄被義務化，但是由於名錄管理不善，很多店鋪沒有防備性地暴露了實名和手機號碼。要加強對名錄的管理監督，避免觀看他人的個人信息，現有名錄應在4周後碎化或銷毀等，才能防止個人信息被惡意用於犯罪。 壹直以來，都是流動量急劇增加的長假壹旦過去，確診者就會無壹例外增長的趨勢。5月黃金假期壹結束，就暴發了梨泰院俱樂部事件，上個月光復節長假之後，出現了第二次流行危機。今年年初，中國也考慮到春節，推遲對武漢的封鎖措施，結果擴散到了無法控制的地步。防疫當局應考慮到新冠疫情的流行趨勢和預計移動量，盡快制定有關中秋長假回鄉的防疫方針，以確保國民制定是否探親返鄉等長假計劃不會出現差池。

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