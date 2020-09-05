防疫當局擔心“中秋長假期間病毒會大移動”，出現了限制移動的聲音. September. 05, 2020 07:22. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “5073萬起。” 這是統計廳以國內一家移動通信公司的用戶信息為基礎，統計今年春節當天(1月25日)國民移動量的數值。這比新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)以後每天移動量最多的5月黃金假期期間(5月2日)多出約1000萬起。這就是面對即將到來的中秋(10月1日)長假，防疫當局越來越苦惱的原因。移動量以移動通信公司用戶訪問非居住地的其他市郡區停留30分鐘以上的情況為1起來計算。 8月中旬以後，由於新冠疫情的第二輪大流行，確診患者大幅增加，防疫當局擔心在中秋連休期間國民的大移動。長假結束以後，確診者大體上有所增加。從佛誕節4月30日到兒童節5月5日的黃金假期就是代表性的例子。當時，政府在連休之前宣布，將放寬延續了一個半月的保持社交距離，將其調整為保持生活距離，但日移動量從連休前的4月25日的3540萬起增加到了5月2日的4163萬起。從4月末到5月初，確診患者數為個位數，但約一周後的5月8日開始達到兩位數。政府將上月17日指定為臨時公休日，休息3天的15日至17日連休時也是一樣。8月15日一天移動量為4074萬起，比一周前增加了15.1%(536萬起)。此後，國務總理丁世均表示：“(指定臨時公休日)從結果上來看，對防疫沒有幫助。” 部分人指出，中秋連休期間有必要采取限制移動等強化措施。共同民主黨發言人許允貞上月23日表示：“現在需要進一步考慮是否允許中秋節時全面移動的問題。”中央災難安全對策本部經過與國土交通部的討論，決定在中秋、春節等節假日火車票預售期間只銷售靠窗的座位，將銷售率降低至50%，並確保乘客之間的距離。中央災難安全對策本部表示：“最近新冠疫情正在擴散，因此有必要對中秋節的列車座位預售等進行全面討論。將積極宣傳提前延期預售和減少銷售率，以確保中秋車票預售不出問題。” 在海外，之前已有國家下達過移動限制措施。今年3月至5月意大利和西班牙、法國等歐洲國家，為防止新冠疫情擴散，選擇了高強度的封鎖。中國從距離民族節日“春節”還有兩天的1月23日開始，封鎖了湖北省武漢市76天。翰林大學聖心醫院呼吸道內科教授鄭基錫強調稱，“從現在開始，有必要展開包含‘此次中秋探親要節制’信息的活動。就當前的情況而言，需要努力制造出‘即使不回家看望父母也不用感到很抱歉’的社會氛圍。”

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