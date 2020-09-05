文在寅：“因為醫生們的奉獻，K防疫獲得成功”. September. 05, 2020 07:22. by 黃炯? constant25@donga.com. “再次向堅守在第壹線醫療現場的醫生們表示感謝。” 在共同民主黨和大韓醫生協會4日就重新討論公共醫療擴充政策相關立法達成協議後，文在寅總統表示：“因為至今為止醫生們的奉獻和辛勞，才保護了國民的生命和健康，K（韓國）防疫獲得了成功。”據青瓦臺發言人康瑉碩透露，文在寅還表示：“我深信，在迎來新冠疫情重大轉折的節點，醫生們也會發揮巨大的作用。” 看起來這是考慮到了醫生們根據協議回歸工作崗位、矛盾進入緩和局面的情況，就在兩天前的2日，文在寅還在社交媒體上表示，“向守護醫生們離開的醫療現場的護士們表示慰問”，引發了“分幫裂派”的爭議。 但這壹次，他把曾用於護士們的“奉獻和辛勞”壹詞原封不動地用在了醫生們身上。有分析認為，這是文在寅總統試圖通過向醫生表示感謝的方式來平息事態。 對此，青瓦臺相關人士在接受記者采訪時表示：“對護士們表達的社交媒體信息就是感謝和安慰”，“壹些人試圖分割醫護人員的主張太不理解總統的誠意了。”這名官員還表示：“今天是好不容易彌合矛盾的日子”，“希望能夠理解，總統已經多次表態，向包括醫生在內的醫療團隊表示了感謝。”

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