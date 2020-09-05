臺風正在發生變化. September. 05, 2020 07:23. . 繼臺風“芭比”和“美莎克”之後，甚至連“海神”也會前來韓國，無視原有規律的罕見臺風正在接連登場。 從地球的觀點來看，臺風是解決能源不均衡所必需的存在。球型的地球接受來自太陽的能量，必然會發生能量不均衡，解決這壹問題的就是臺風。臺風形成於太陽高度角較高、吸收了大量能量的赤道附近的海洋。這樣形成的臺風通過不斷從海上吸收水蒸氣、維持勢力、移動到高緯度的過程，消除地球低緯度和高緯度之間的能源不均衡。 壹般來說，臺風的生成需要三個要素。第壹個是27°C以上的高水溫海域，第二個是大氣中層充分的濕氣流入。最後的第三個是大氣下層再加上被稱為“渦流”的旋風。臺風“芭比”是在缺乏其中第二個和第三個要素的情況下誕生的突然變異臺風。臺風“芭比”形成時，臺灣東部海域存在形成臺風的第壹個條件——超過30°C的高水溫海域。但並不存在帶有充分濕氣的大氣中層或下層的渦流。這就是臺風“芭比”被氣象學界稱為“白手起家型臺風”的原因。 臺風“芭比”的生成位置和成長周期也屬於罕見。壹般在北緯5°∼10°的赤道附近形成的臺風，最近受到全球變暖的影響，主要在北緯15°附近生成。在該地區形成的臺風，經過大約十余天的移動後到達韓國，通過對其移動路線和威力的多種預測，能夠做好充分的應對準備。但是，在北緯23.5°度的臺灣東部海域形成的臺風“芭比”將普通臺風10多天的周期縮短了壹半，在4天後瞬間襲擊了韓國。臺風“芭比”氣勢洶洶沖著韓國而來，比造成了巨大損失的臺風“鹿莎”和“鳴蟬”還要猛烈，中心風速將達到每秒40米，最大瞬間風速達到每秒60米，因而人們預計它會造成更大的損失。但所幸的是，真正到達韓半島的臺風“芭比”並沒有給韓半島造成大的損失，像海市蜃樓壹樣消失了。 如果說先來的臺風“芭比”保留了出生的秘密，那麽臺風“美莎克”則擁有著成長的秘密。普通臺風壹旦登陸，失去了海面提供的能量，而且因為與地面的摩擦力，勢力急劇減弱，但“美莎克”似乎是在嘲笑這種理論，在離開韓國前往東部海域時，仍然維持著勢力。其基礎是時速接近70公裏的快速。 在有記錄以來最長梅雨季節的今年梅雨季裏，接連出現罕見的兩次臺風“芭比”和“美莎克”。為了判斷是今年夏天留下例外之年的記錄，還是留下臺風進化或巨大氣候變化的開端的記錄，還需要進行很多研究。為了地球，為了我們，我們期待這不是臺風的進化。

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