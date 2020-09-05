蔚州巖刻畫腳印化石的主人公是一億年前的“Choristodera”. September. 05, 2020 07:23. by 金民 kimmin@donga.com. 2018年6月在蔚山蔚州郡巖刻畫(國寶第285號)周圍發現的動物腳印化石的“主人公”被揭曉。這就是約1億年前活動的水生爬行動物“離龍目(Choristodera)”。此前，在全世界只發現過一次離龍目腳印化石，但擁有完整形態尚屬首次。 文物廳(韓國文化觀光部所屬)國立文化遺產研究所4日表示，2日在著名的科學雜誌《自然》的姊妹雜誌《科學報告》上發表了上述研究內容。國立文化遺產研究所學藝研究官孔達龍、學藝研究師鄭承浩和國內脊椎古生物學領域的專家、首爾大學地球環境科學部李永南教授組參與了此次研究。 離龍目出現在中生代(侏羅紀中期•約1.74億年前)，在新生代(中新世前期•約1600萬年前)滅絕。1995年在美國科羅拉多首次發現了離龍目腳印化石，但幾乎無法識別前腳和後腳。 相反，加入發現地區蔚山命名為“Novapes Ulsanensis(在蔚山發現的新腳印)”的該腳印化石，前腳印9個，後腳印9個。這是可以掌握離龍目的步伐和行動方式的唯一化石。 從平均長度分別為2.94厘米、9.88厘米的Novapes Ulsanensis的前、後腳印來看，離龍目在世時身長預測為90~100厘米。前後腳趾都有5個，拖著長尾巴。後腳有腳蹼，估計也能適應水中生活。這是世界上首次確認，與恐龍不同，像鱷魚一樣半直立行走的步伐。

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