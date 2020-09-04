非接觸時代，被官管舊繩緊緊捆住的大學教育. September. 04, 2020 07:58. . 備戰新冠之後的韓國大學們認為，目前最大的困難是政府的限制。這是《東亞日報》向全國44所私立大學的校長詢問的結果。10名校長中有8名表示，最近10年間，各大學在運營條件和競爭力上未能避免下滑趨勢。10名中有9名回答說，因為此次新冠疫情，遭受了更嚴重的損失。造成大學困難的主要原因是財政條件（70.5%）和政府政策（56.8%）。 值得註意的是，大學們雖然如此對財政感到困難，但談起應對新冠疫情，與政府財政支援（61.4%）相比，更指望放寬規章制度（79.5%）。為了使大學適應時代的變化，進行快速的變身，大學要求放開被束縛的手腳。校長們遺憾地表示，教育部出臺了與時代不符的限制規定，正在奪走大學自主革新的機會。 有人指出，教育部以財政支援為武器，在教員聘用規定和大學評價等方面提出了模擬時代指標的要求，因此不可能實現當初以沒有校園而聞名的美國“密涅瓦學校”的創新。大學在應對此次新冠疫情時，切身感受到了教育部的“枷鎖”。看到“為了購買遠程授課服務器而拿著卡奔跑，卻擔心（教育部的）監察”、“連授課視頻的長度都被控制”的事例，不禁令人窒息。 在第四次產業革命時代，突然出現的新冠疫情正在以更快的速度將全世界推向非接觸化。美國斯坦福大學、佐治亞理工大學等海外著名大學紛紛與矽谷企業合作，或各大學共享課程，擴大網上授課。這與被教育部限制性規定束縛得動彈不得的韓國大學的處境有著天壤之別。學費被凍結已達11年，教育部不應該以大學為對象，意圖以微不足道的政府支援金為誘餌進行掌控，而是應該幫助韓國的大學進行真正的革新。

한국어