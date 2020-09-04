聖域崩塌的原因. September. 04, 2020 07:58. . 泰國反政府示威群眾與親政府勢力之間發生流血沖突的2010年5月，我出差去了曼谷。市中心的情形就像是壹場內戰。市區到處著火，不時傳來槍聲。記者在現場遇到的名為“紅衫軍”的示威隊伍大部分是淳樸的貧民和農民。他們支持推行親民政策的前總理他信。因為以中產階層為中心的“黃衫軍”的反抗和軍事政變導致他信下臺後，雙方積累的矛盾通過示威暴露出來。最終，政府動員軍警進行了強硬鎮壓。91人喪生。 最近，泰國反政府示威再次擴散。從7月中旬開始，泰國76個地方自治團體中有55個以上發生了示威。9月16日在曼谷市中心舉行的集會聚集了約2萬人。他們的核心要求是現政府下臺、修改憲法、停止對在野黨人士的鎮壓等。這些內容與以前大致相同。 但是也有很大的變化。首先，示威的主體發生了變化。2010年的示威以貧民、農民為中心，但現在以青年、學生為主軸。他們中相當壹部分是“黃衫軍”的子女。 特別是，泰國社會提出了曾是“禁忌”的改革王室的要求，因此與以前截然不同。在泰國，王室是聖域。泰國雖然是君主立憲制，但王室的權威比其他君主立憲制國家強，國王擁有相當大的權力。褻瀆王室罪是最高可判處15年有期徒刑的重罪。另外，在位70年後於2016年去世的前國王普密蓬·阿杜德也獲得了國民的信任。因為他通過不顯眼的影響力，解決了政治矛盾，撫慰了國民的痛苦。 但是隨著世代交替和新國王即位，情況發生了變化。泰國年輕壹代通過網絡和社交媒體獲取並交換各種信息。不像前壹代那樣重視現有的秩序和權威，對公正性的期待很高。 他們開始關註現實的決定性契機是去年3月的議會選舉。730萬名25歲以下青年首次行使了投票權。新生政黨“未來前進黨”以根除政變遺產、建立透明政府等，得到青年壹代的全面支持，壹躍成為議會第三大黨。但是，在軍事政權的壓力下，憲法法院去年11月剝奪了“未來前進黨”黨首塔納通的議員職務，並於今年2月解散了該黨。 青年壹代深感失望，越過政府和軍部懟上了王室。美國外交關系協會研究員喬舒亞·柯蘭奇克表示：“現任國王瑪哈·哇集拉隆功試圖在泰國政治、軍事、經濟領域擴大影響力，並站在現實政治的中心。” 柯蘭奇克還指出：“他從王世子時期開始就因頻繁的外遊和醜聞，沒能得到前國王擁有的大眾支持。” 最初，各個社會都出現“聖域”，是因為存在值得守護的價值。隨著時間的流逝，其價值動搖，作用變質，它就會受到挑戰。泰國王室在君主立憲制體制下，發揮著國民的精神支柱作用，受到了尊重。英國《金融時報》分析說，雖然泰國人對王室仍然心存強烈的敬畏，但至少通過此次示威，王室進入了社會討論的領域。聖域的堅墻，似乎略有倒塌。

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