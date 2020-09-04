在進攻和防守失誤領域獨自閃耀的“少年家長”柳賢振. September. 04, 2020 07:59. by 黃奎引 kini@donga.com. “不能相信防守而投球。你應該抱著‘我必須無條件讓這名擊球手三振出局’的想法去投球。” “藍色怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥)在效力KBO聯賽韓華隊時期的2012年參加某電視節目時，對提出“面對強擊手時，相信隊友投出球”的小學生棒球部選手給出了“不可以那樣”的忠告。這是反映沒有從當時處於弱勢的韓華隊隊友那裏得到多少幫助的自身現實的發言。 在美國職業棒球大聯盟采訪團的眼中，柳賢振似乎也有這種心情。在美國職業棒球大聯盟事務局運營的“MLB.com”上，負責多倫多事務的記者基根•麥德森這樣評價柳賢振取得本賽季第三場勝利的3日與邁阿密隊的客場比賽。“柳賢振手裏拿著拖把和提桶，幾乎把隊友們制造的亂七八糟的東西都收拾幹凈了。” 柳賢振在當天的6局中，雖然被對方擊出5個安打和2個四壞球上壘，但抓住了8個三振，只讓對方得了1分。第5局下半局防守時，2人出局後連續被擊出3個安打，這是美中不足。本場過後柳賢振的賽季平均自責分從2.92降到了2.72。 柳賢振在投出99個球後，在本隊以2比1領先的第7局下半局從投手踏板上下來。此後，雖然擊球手們未能再得一分，但救援隊無失分阻止了邁阿密隊的進攻。最終球隊以2比1結束比賽，柳賢振也取得了個人賽季第3勝(1負)。 加拿大媒體《體育網》當天報道了比賽消息，並評價說：“多倫多代表團犯下了很多令人難以理解的失誤。”特別是喬納森•維亞爾。維亞爾在第1局上半局進攻時，擊出左前安打後，以不合理的跑壘戰術跑向2壘，結果“遊刃有余”被殺出局。在第2局下半局防守時，在無人出局1壘有人的情況下，他在處理雙殺式地滾球擊球的過程中出現了失誤，制造了無人出局1、2壘有人的危機。維亞爾在作為3壘手出場的第4局上半局，在2人出局1、3壘有人的情況下，因對方捕手牽制被殺出局，使機會化為泡影。 不僅僅是維亞爾。 在第5局上半局擊出決勝2分本壘打的盧爾德•小古瑞爾也在第2局上半局進攻時遭遇捕手牽制殺。當天柳賢振在投手踏板期間，多倫多擊球陣容創造得分機會的只有維亞爾遭遇牽制殺的第4局上半局2人出局1、3壘有人的情況。麥德森記者稱贊戰勝隊友們的失誤，表現出良好投球實力的柳賢振說：“多倫多隊一半的球員需要給柳賢振買晚餐。” 但是柳賢振卻表示，“隊友們並不是故意的，而是為了好好表現而努力的。首發投手也不是能包辦所有事情的”，展現出了“大人”的面貌。相反，他表示：“(球隊通過轉會來增強攻擊性戰鬥力)是好的征兆。球員們也要每天為贏得每場比賽做準備”，要求隊友們負起責任。這樣的要求也正如麥德森記者在報道題目中寫的一樣，是“王牌球員應該做的事情”。

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