美國：“朝鮮有可能10月10日發射固體燃料洲際導彈”. September. 04, 2020 08:09. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、尹相虎 軍事記者 lightee@donga.com,ysh1005@donga.com. 觀察人士認為，朝鮮有可能在迎來勞動黨創建75周年的10月10日發射新型固體燃料洲際彈道導彈。 美國智庫“國家利益中心”負責韓國事務的局長哈利·卡齊亞尼斯當地時間2日在外交安全專門媒體《國家利益》網站上發表文章稱：“從白宮和政府負責官員那裏聽說，朝鮮有可能發射新型洲際導彈”，“他們擔心朝鮮為了在11月大選幾周之前制造緊張氣氛，可能試射可以打擊美國本土的新型遠程彈道導彈。” 如果朝鮮成功發射固體燃料洲際導彈，這將成為朝鮮遠程導彈技術躍上壹個新臺階的結果。如果使用固體燃料，比液體燃料更具有穩定性和隱蔽性，而且無需註入燃料的時間，可以立即發射。韓半島問題專家們認為，朝鮮國務委員會委員長金正恩宣稱的“新的戰略武器”很可能是固體燃料洲際導彈。 美國國防部負責核與導彈防禦的副部長助理羅伯特·蘇珀當天表示：“朝鮮正在推進增強洲際導彈的實力”，“我們知道朝鮮有可能計劃把該計劃擴大到潛射導彈。”他表示，為了應對這種威脅，美國把重點放在了包括陸基攔截彈體系現代化在內的多層防禦上。 在這種情況下，美國2日在加利福尼亞州範登堡空軍基地試射了“民兵-3”洲際導彈。在上個月4日聯合國發表了朝鮮核武器小型化可能性報告後，美國進行了試射，時隔壹個月再次進行了試射。“民兵-3”最多可攜帶3枚450千噸（1千噸相當於1000噸TNT的破壞力）級核彈頭，飛行12000公裏以上後，可以同時對不同的目標進行核打擊。分析認為，美國在壹個月內兩次試射“民兵-3”，是對拒絕棄核的朝鮮和中國的警告。

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