HB20-Telluride，現代•起亞汽車海外市場專用車型飛馳. September. 04, 2020 08:10. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亞汽車8月份在美國共銷售了57015輛汽車。由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)引起的蕭條，大部分車型的銷量減少，比一年前減少了3715輛。但是，只有Telluride的銷量比一年前有所增加。Telluride是起亞汽車去年2月向美國市場推出的專用車型運動型多功能車(SUV)，在不景氣中依舊保持熱銷勢頭。 3日，據汽車業界透露，現代汽車和起亞汽車只在海外市場推出的專用車型在新冠疫情引起的不景氣中表現良好。有分析認為，現代汽車集團首席副會長鄭義宣的“以當地顧客的眼光而不是我們的眼光來看”戰略起作用了。 起亞汽車計劃於18日(當地時間)在印度推出新車“SONET”。這款小型SUV是反映印度消費者希望擁有小巧且燃料消費效率佳和提高的便利配置的特性小型SUV，在印度工廠生產並銷售。自上月20日開始預售還不到兩周，預售數量就超過了1萬輛。該車與從去年8月開始在印度工廠生產並銷售的“Seltos”一起作為攻占印度SUV市場的車型備受關註。起亞Seltos在新冠疫情最嚴重的第二季度(4~6月)月均銷量為4707輛，有所放緩，但從7月(10675輛)開始再次恢復到了月均銷量1萬輛的高地。 現代汽車的巴西市場專用小型轎車“HB20”在2012年與現代汽車巴西工廠開工一起首次亮相後，成為了巴西的國民車。因為在道路狀態不好的巴西，其穩定的行駛性能得到了認可。得益於此，從上市第二年起，HB20在巴西整車銷售市場上一直占據前10位，與之前進軍的美國、歐洲、日本品牌並駕齊驅。去年末上市的HB20後續車型在今年第二季度雖然因新冠疫情多少有些萎縮，但1~7月累計銷量為47783輛，創下了現代汽車海外工廠生產的海外專用車型中的最高紀錄。從今年開始HB20還出口到周邊的南美洲國家。 起亞汽車斯洛伐克工廠生產的掀背車(後座和後備箱不分隔的車輛)在2006年首次上市後，成為了歐洲市場的“長壽車型”。在歐洲激烈的掀背車競爭中，起亞汽車一直保持不錯的銷售勢頭，在今年1~7月的海外專用車型中銷量最高。現代汽車的歐洲掀背車型“i10 NIOS”和中國SUV車型“ix35”也在這一期間累計銷售超過3萬輛。 海外專用車型是在位於京畿華城市的現代汽車集團南陽技術研究所等研究開發(R&D)組織和當地營銷組織間的緊密合作下誕生的。HB20的車高(整體高度)比其他現代•起亞汽車車型高出10%以上，這是考慮到了路面鑲嵌石頭、防超速帶高的巴西國內的險峻道路特性。Telluride也仔細觀察了美國中產階級的4人家庭生活情況，確保了寬敞的車內空間，還充分加入了輔助記憶媒體(USB)充電接口等便利配置。現代汽車集團相關負責人表示：“我們並沒有將在韓國國內受到好評的車輛直接出口到海外，而是對當地消費者的生活特點和道路環境進行了縝密的分析，正在開發當地專用車型。”

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