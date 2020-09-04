從頭到腳都用首飾裝飾的1500年前的新羅女性會是誰呢？. September. 04, 2020 08:10. by 金民, 鄭盛澤 kimmin@donga.com,neone@donga.com. 被認為是6世紀前半期新羅時代最高身份女性的一體首飾原封不動地出土了。這是首次發掘出墓主人從頭到腳帶著首飾的墓葬。 文化遺產廳(韓國文化觀光部所屬)3日表示，對慶州市皇南洞120-2號古墳進行了進一步精密挖掘調查，確認了金銅冠、金耳環、銀手鐲、銀腰帶、鍍金銅鞋等。 此前，文化遺產廳和慶尚北道、慶州市共同組成的“新羅王京核心遺址復原•整備事業推進團”於今年5月在皇南洞古墳首先發現了金銅掛件(金冠上貼的金屬裝飾)。推進團從2018年5月開始對該古墳進行了挖掘調查。 當天下午在YouTube直播的皇南洞古墳現場說明會上，新羅文化遺產研究院高級研究員金權一表示：“從被葬者的頭部到金銅鞋總共長176厘米，估計是身高子在170厘米左右。(發掘首飾中)沒有大刀，從發現紡錘車(編織紡車的線的裝置)等推斷，應該是女性，可能是當時的王族或貴族等最高身份。” 金銅冠最下端有冠箍(為了能戴上冠而制作的圓帶)，上面還附有3段樹枝形狀的豎裝飾和2個鹿角形狀的豎裝飾。文化遺產廳表示：“到目前為止，在慶州地區出土的金銅冠中最為華麗。有一塊被鑿成‘ㅜ’和‘ㅗ’模樣的木板，豎裝飾上端也發現了部分相同的痕跡。目前正在調查該板是否意味著冠帽。”金銅管折得平平的，不是蓋在墓主人頭部，而是蓋在臉部。這種形態的發掘是十分罕見的事例，據推測可能用於遮擋死者臉部。 銀戒指在右手和左手分別出土了5枚和1枚。文化遺產廳方面表示：“左手部分沒有完全暴露，如果進行追加調查，有可能還會出土銀戒指。也有可能像天馬冢被葬者一樣，所有手指上都戴了戒指。” 慶州地區的墓石堆槨墳墓主人穿著金銅鞋被發掘，這還是第一次。墓石堆槨墳墓是在地上挖坑後鋪上木槨、堆上石頭的古墓形式。 大田大學考古學教授李漢相(音)評價說：“在慶州曾發現過金銅冠戴在頭頂的狀態，但幾乎沒有發現過如此完整的狀態。大概是讓穿上死者平時使用的物品然後放入棺材內的。我們獲得了新羅時代人們是怎樣給死者穿戴首飾的重要依據資料。”

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