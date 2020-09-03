JP摩根：“要防範特朗普連任的可能性”. September. 03, 2020 07:31. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國華爾街對“拜登大勢論”的警告信息絡繹不絕。投資銀行JP摩根建議投資者須做好防範特朗普在11月的美國總統選舉中獲勝連任的可能性。如果全美範圍內反對種族歧視的示威激化，將對民主黨總統候選人、前副總統拜登產生不利影響。 據彭博社1日報道，JP摩根的戰略家馬爾科·科拉諾維奇表示：“特朗普雖然比拜登落後很多，但現在可能性幾乎各半。”他分析說，從以前的事例來看，如果和平示威演變成暴力示威，支持率會從民主黨轉移到共和黨。因為特朗普總統提出的“法律和秩序”的戰略不僅能吸引保守層，還能吸引中立層的選票。 資產運營公司“全球主要投資者”也指出：“現在金融市場傾向於民主黨在總統選舉和議會選舉中全部獲勝，投資者不能對這種預測過於在意”，“如果大選結果像2016年那樣逆轉，預計拜登獲勝的投資者可能會失去很多現金。” 特朗普總統當天訪問了舉行反對種族歧視示威的威斯康星州基諾沙，開始塑造“秩序守護者”的形象。日前在這裏，沒有武裝的黑人男性雅各布·布雷克在三個兒子面前遭到白人警察的槍擊，這裏正在舉行抗議警察過度鎮壓的示威。 特朗普在當地座談會上譴責示威隊的暴力性說：“這不是和平示威，而是在國內發生的恐怖行為。”他接著提高聲音說：“要想停止政治暴力，就要與包括這種暴力在內的激進意識形態作鬥爭。”特朗普總統當天沒有單獨會見布萊克的家人。 8月31日，美國洛杉磯南部地區再次發生了黑人男子遭警察槍擊身亡的事件，並引發了示威。據悉，警方以該男子違反交通法規為由將其抓獲，但他在向警方強烈反抗後逃跑，並在他逃跑時掉下的包裹中發現了手槍，警方隨即開槍射擊。

한국어