被歸類為贗品擱置在倉庫的倫勃朗畫作有可能是真品. September. 03, 2020 07:31. by 金哉希 jetti@donga.com. 據確認,17世紀荷蘭代表性畫家倫勃朗的畫作,之前被歸類為贗品、數十年來保管在博物館倉庫的明信片大小的畫作《留胡須男人的頭部》(Head of a Bearded Man•照片)出自倫勃朗工作室。因此,很有可能該畫作不是贗品。 上月30日(當地時間),英國《衛報》援引英國牛津大學阿什莫林博物館負責北歐美術的館長安•凡•坎普的話報道稱,《留胡須男人的頭部》很有可能不是贗品。該作品於1951年轉讓給了阿什莫林博物館,1981年由精通倫勃朗作品的“倫勃朗研究項目”判定為贗品。因為據判斷,該作品是在倫勃朗去世後的17世紀後半期繪制的。此後,該作品被放置在博物館地下倉庫近40年。 但是2015年凡-坎普認為該作品具有典型的倫勃朗作品的特征,因此委托年輪年代學者皮特•克萊因進行分析。克萊因發現作品的木框來源於與倫勃朗畫作《被束縛的仙女座》(Andromeda Chained to the Rocks)中使用的木框一樣的波羅的海沿岸地區的櫟樹。博物館方面計劃進一步調查倫勃朗是否親自繪制了這幅畫。 阿什莫林博物館計劃在11月前舉行的“早期倫勃朗(Young Rembrandt)”展覽會上展示該作品。

