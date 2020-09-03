美國就朝鮮彈道導彈警告：“如果提供開發幫助，將予以制裁”. September. 03, 2020 07:31. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國當地時間1日發布警告稱，如果與參與朝鮮彈道導彈開發的企業或個人進行交易，可能會卷入對朝制裁。這是美國政府首次通過部門聯合發布針對朝鮮彈道導彈的制裁警報。有分析認為，這是在距離美國大選前兩個月之際，向朝鮮發出警告，不要進行發射中、遠程彈道導彈等“突然挑釁”。 美國國務院國際安全不擴散局、財政部海外資產控制局、商務部產業安全局當天共同發布了有關朝鮮彈道導彈的警報。在長達19頁的警報中，詳細記載了用於朝鮮彈道導彈項目的主要物品目錄、目前受到美國制裁的朝鮮個人及機構名單、制裁朝鮮核擴散活動的美國相關法律條款和朝鮮的相關回避手法。 國務院在報道資料中表示，“朝鮮想要擴大彈道導彈力量的持續性意圖，不僅對地區安全、也對全世界的穩定構成了嚴重的威脅”，指出了朝鮮2017年進行洲際彈道導彈試驗發射、持續違反聯合國安理會決議等問題。國務院強調，“叮囑民間領域的企業註意朝鮮試圖獲取導彈相關技術和設備”，“無意中（inadvertently）資助朝鮮的彈道導彈相關采購，可能會成為美國和聯合國的制裁對象。”警告稱，無論是故意還是失誤，只要牽涉到朝鮮彈道導彈，就會受到制裁。 分析認為，美國罕見地就朝鮮彈道導彈問題發出部門聯合警告，是在11月3日總統選舉即將到來之際，美國向朝鮮發出“不要越過發射潛射彈道導彈”等“紅線”的警告。也有分析認為，這是向韓國和中國政府發出的信息。韓東大學國際地區學部教授樸元坤（音譯）表示：“此次警報是在警告不要向朝鮮提供可用於朝鮮彈道導彈開發資金的交易”，“這可以理解為，是向韓國政府發出了‘小心行事’的信息。”這意味著，美國很有可能關註有可能出現現金往來的南北交流合作事業。世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成章（音譯）評價道：“中朝之間存在（可用於彈道導彈開發的）很多物品的走私”，“這可以理解為，在大選之前向中國發出了可以加強對華制裁的信息。” 在這種情況下，美國同時對中國的核威脅發出了警告。美國國防部1日公布的年度《2020中國軍力報告》預測，中國擁有200枚出頭規模的核彈頭，今後10年規模將增加壹倍。在美中矛盾尖銳的情況下，美國首次公開中國核彈頭保有量的推算值，公開警告中國增強軍事力量的威脅。 美國國防部在長達200頁的報告中分析稱，中國正在加強核戰鬥力和武器體系現代化，並正在推進確保陸海空都擁有核武器的“三大核戰鬥力（nuclear triad）”的開發。美國國防部負責中國事務的副部長助理查德·斯布拉斯齊亞當天在美國企業研究所主辦的研討會上預測說：“中國將在今後10年內擴充彈道導彈潛艇艦隊，加強遠程導彈和海洋發射彈道導彈的力量。”

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