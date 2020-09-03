金廣鉉因擊球陣容的爆發肩膀變輕松，5局無失分拿下賽季第2勝. September. 03, 2020 07:31. by 金培中 wanted@donga.com. 今年賽季首次進軍美國職棒大聯盟(MLB)的33歲“老將新人”最近表現非常活躍。值得登上國家聯盟(NL)新人王的氛圍也漸漸形成。這就是在KBO聯賽中活躍了13個賽季後前往美國的“KK”金廣鉉(聖路易斯紅雀隊)的故事。 2日，金廣鉉在美國俄亥俄州辛辛那提紅人隊的主場大美國球場舉行的與辛辛那提紅人隊的客場比賽中首發出場，以5局3個被安打、2個四壞球上壘、4個三振、無失分的成績取得了個人本賽季第2場勝利。本場過後他的賽季平均自責分降至“1分以內”(1.08→0.83)。 雖然辛辛那提隊是排在NL中部賽區第4位(16勝20負)的弱旅，但當天球隊的首發是本賽季已取得5勝1負，正在展開“NL多勝王”競爭的尖子投手瑟尼•格雷(31歲)。當天比賽之前，他的平均自責分為1.94，排在MLB全體投手的第6位。與迎來MLB首發第4場比賽的新秀金廣鉉相比，格雷是一個重量級的對手。 但是聖路易斯隊的擊球陣容從比賽初期開始，就憑借著火辣辣的火力，減輕了金廣鉉肩上的負擔。在此前兩場比賽中平均得到7分的聖路易紅雀隊在格雷在第1局上半局抓住2個淘汰出局的同時，取得了5個安打和3個四壞球上壘，得到6分後，讓格雷提前降板。到金廣鉉堅守投手踏板的第5局為止取得11分的聖路易斯隊此後又追加了5分，最終以16比2大勝對手。這是本賽季聖路易斯隊創造的一場比賽最高得分記錄。因此，截止到第5局投出85個球的金廣鉉不再勉強，從投手踏板上走下來，從第6局開始，在休息區觀看比賽。 從上月18日與芝加哥小熊隊的比賽開始，金廣鉉轉為先發投手，此後表現得非常出色。在首次出場時，他被小熊隊的伊恩•赫普在第4局下半局擊出本壘打(1分)而失分後，截止到當天，在17又3分之2局內展開了無自責分比賽。首發平均自責分僅為0.44(20又3分之2局，1責任失分)。有評價認為，被認為是金廣鉉“必殺技”的滑行曲線球越打越兇。包括救援在內的5場比賽中，金廣鉉投出的324個球中，有32.4%的105球是滑行曲線球。當天他也投出了高於賽季平均水平的32.9%的滑行曲線球(85個球中的28個)。抓住4個三振球時，決定球都是滑行曲線球，且全部誘導出對方擊球員出現空擊。 MLB棒球統計公司stats bye stats表示：“自1913年正式承認平均責任失分統計以來，包括金廣鉉的MLB出道戰在內，首發4場比賽的成績是自1981年費爾南多•瓦倫蘇埃拉(0.25)以後的最好左腕投手成績。”當時效力於洛杉磯道奇隊的瓦倫蘇埃拉在包括出道戰在內的前4場比賽中，取得了3次完封勝、1次完投勝的成績。當年以13勝7負、平均責任失分2.48結束賽季的瓦倫蘇埃拉不僅獲得了NL新人王，還獲得了賽揚獎。以首發身份活躍的金廣鉉算是召喚了傳說中的瓦倫蘇埃拉。 在隊內也創下了一個有意義的記錄。在歷屆聖路易斯隊首發投手中，包括出道戰在內，在4場比賽中，首次連續出現失1分以下的投球。 賽後金廣鉉表示，“到目前為止，我的運氣很好。從來沒有想過要成為新人王。”他還補充說：“希望球隊能取得好成績。希望能夠出現‘KK上場就能贏’的公式。”按照金廣鉉的樸素願望，在今年由金廣鉉出戰的5場比賽中，聖路易斯隊取得了比賽季勝率(0.519•14勝13負)更高的4勝1負(勝率0.800)的成績。

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