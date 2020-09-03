“下一個目標是擁有防彈少年團的格萊美單獨舞臺”. September. 03, 2020 07:32. by 林熙允記者 imi@donga.com. “從7年前和爸爸(上京)在首爾站坐出租車時挨宰，到在地下狹小的練習室和宿舍裏與成員們一起練習，都歷歷在目。那時真沒想到我們會在全世界受到矚目。”(金泰亨(V)) 登上5日號Billboard單曲排行榜榜首位置的防彈少年團成員們，即使過去了一天內心仍十分喜悅和激動。防彈少年團所屬經紀公司BigHit娛樂2日上午舉行了“Dynamite全球媒體日”。在當天由播音員金一中主持並視頻轉播給世界媒體的活動中，成員們反復說“真不敢相信能得第一”。 隊長RM(金南俊)說：“一次都沒想過有一天會發表這樣的感想。從昨天(美國時間8月31日)淩晨開始等待(排名發表)，聽到消息後很驚訝。(和成員們)一起在練習室挨訓、在錄音室互相交談等，都想起了很多以前的事情。”成員JIN(金碩珍)也說：“(正式)發表10、20分鐘前，RM上傳了排名表照片，並說‘啊，是合成的’，20分鐘後上傳了真照片，非常高興。” 當被問及獲得第一名的秘訣時，RM說：“基本上應該是音樂和表演的力量。除此之外，商業性的接觸、工作人員和記者們的努力等對外要素、(《Dynamite》)是美國人熟悉的英語迪斯科流行歌曲等，像元氣彈(日本動漫《龍珠》中的主角孫悟空威力最強大的招式)一樣，產生了力量。”成員們異口同聲地說：“多虧了阿米們。愛你們。” 他們將下一個目標定為格萊美獎。成員SUGA(閔玧其)說：“今年年初在格萊美獎頒獎典禮上(與美國饒舌歌手Lil Nas X)進行了合作舞臺，這次我們的夢想是來一場防彈的單獨舞臺。”RM表示：“獲得格萊美提名固然好，但更進一步，如果能獲得獎項就好了。我們需要前進，所以物理目標也很重要。另外，總有一天新冠疫情會結束，帶著很多人到野外進行大型演出，讓人覺得這是非現實的、迫切的夢想。” 防彈少年團計劃在年內發行專輯並舉辦演唱會。V說：“從練習生時期開始就造訪過美國大型頒獎典禮和Billboard，在7年之內做到了這一點，這本身就非常了不起，這些東西都是阿米們帶給我們的，相信會一直留在我的記憶中。”

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