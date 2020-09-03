魯莽和勇氣. September. 03, 2020 07:32. . 17世紀比利時宮廷畫家彼得·保羅·魯本斯雖然宗教畫和人物畫都畫得很好，但在表現神話的世界方面尤為出色。他以對古典文學和藝術淵博的知識為基礎，將復雜的主題生動地展現在眼前，受到了稱贊。 魯本斯晚年畫的這幅畫也描寫了維納斯和阿多尼斯的神話。以古羅馬詩人奧比迪烏斯寫的《變身故事》的內容為基礎，參照提香的畫作進行創作。維納斯被丘比特用箭射中，壹看到英俊的獵人阿多尼斯就墜入了愛河。不知有多喜歡他，為了和心愛的男人在壹起，她把從不關心的狩獵當作了自己的愛好。有壹天發生了不能壹起去的事情，維納斯警告阿多尼斯當心危險，讓他絕對不要去打獵。 魯本斯就在巨大的畫幅中描寫了這壹場面。穿著紅衣服的阿多尼斯拿著槍準備去打獵，而全裸的維納斯雙手抓住他的胳膊哀求著。連小小的愛神丘比特也緊緊抓住阿多尼斯的壹條腿勸阻他。 魯本斯把美之女神維納斯畫成又白又胖的女子，把美少年阿多尼斯描繪成擁有壹身古銅色肌膚、肌肉發達的男人。用現在的眼光看，看起來有點過份而比實際更胖更強的形象，就是魯本斯所希望的理想的人體形象。華麗的色彩和自由奔放的筆觸、充滿立體感的人體描寫和戲劇性場面構成等，畫作全面展示了魯賓斯美術的特征。 阿多尼斯聽從女人的話了嗎？怎麽可能。炫耀著男子氣概去打獵，結果被野豬殺了。不管是相愛的戀人，還是年輕的丘比特，都勸阻了，但是因為魯莽的自信，最終迎來了悲慘的結局。莽撞和勇氣是不同的。當所有人發出危險警告時，只有聽從才能避免災難。這難道不是17世紀的畫傳達給活在今天的我們的壹種信息呢？

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