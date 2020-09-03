醫療團隊出現空白、醫院感染……讓國民承受痛苦黯然失色的漏洞系統. September. 03, 2020 07:32. . 雖然全國人民都在艱難地實踐著加強版保持距離，但新冠疫情的擴散趨勢絲毫沒有減弱。昨天，新增確診患者數在6天後出現反彈，首爾市廣津區惠民醫院、天安順天鄉大學醫院等抗疫戰線的支柱設施——醫院裏，集體感染也接連不斷。本應在患者身邊的醫療人力已經連續13天集體休診。從8月21日開始，專業醫生的集體休診現象逐漸擴散，以1日為準，77.8%的專業醫生和30.0%的專職醫生參加了休診。 隨著醫療空白的擔憂加大，政府昨天決定，截止到明年上半年，投入1054億韓元，追加496個重患者病床，並將53名軍醫投入到民間醫院。隨著病床增加，醫療人力也將更加迫切需要。 醫生們把醫科大學擴招、設立公共醫科大學、培養非對面診療、韓醫貼藥工資化等4種醫療政策規定為“四大惡法”，要求政府撤回。國會在開放“原點再討論明文化”可能性的同時出面斡旋，政府也取消了對醫生國家考試推遲壹周及部分專業的舉報，伸出了援助之手，但醫生們仍然對政府不信任。實際上，政府1日曾就取消韓藥工資化示範項目和設立公共醫科大學表示，這是“政府權限之外”的事情，事實上沒有可能。 政府偏偏以戰鬥在抗疫最前線的醫療界為對象，試圖在沒有商議的情況下強行實施新醫療政策，這種單邊主義處理方式存在問題。但是現在，是全國人民為了共同體，以團結和關懷的精神奮起克服危機的戰時狀況。政府應以能為醫生們信賴的方式，承諾在新冠戰爭結束後，回到原點重新討論這些問題，而醫生們則應承諾積極參與加強醫療公共性的討論。 所有國民都放棄日常生活和生計，在各自的位置上忍受著痛苦。眼下生計受到打擊的小業主們的犧牲就更不用說了。政府、醫療界也不能無視國民的這種痛苦。應該以各自後退壹步的姿態，盡快結束目前的非正常狀態，齊心協力地戰鬥在抗疫戰線上。

한국어