“經濟戰時狀況”中不急需、人氣性支出增加的歷史最大赤字預算案. September. 02, 2020 07:32. . 政府在昨天召開的國務會議上通過了555.8萬億韓元規模的2021年預算案。這比被評價為超級膨脹預算的去年預算增加了8.5%。明年預計總收入基本不變，總收入和總支出增長率的差距為-8.2個百分點。為了彌補這種差距，制定了史上最大的89.7萬億韓元的赤字國債發行規模。 為了應對新冠疫情，果斷地編制膨脹預算是不可避免的。在出口和內需都崩潰的情況下，通過所謂“韓國版新政”恢復經濟、救濟失業者、零散個體戶等弱勢階層的支出，也是政府財政的作用。 但問題是，如果根據“經濟戰時狀況”大幅提高沒有預定的支出，考慮到這壹點，常識就應該減少不必要的項目，但政府預算案卻恰恰相反。應該減少眼下不急的項目，把重點放在維持及創造工作崗位、激活內需景氣、保護脆弱階層等方面，但是預算增加的大部分是與應對經濟困難無關的賺人氣式的新事業。 例如，全面高中無償教育比原計劃提前1年從明年開始實施，為鼓舞士兵士氣而支援理發費、上調薪水等原本可以推遲的事情比比皆是。特別是，根據在本屆政府任期內增加17.4萬人的公務員擴招方針，明年也編制了增加3萬人的預算，令人不禁要問，現在國家資金是否閑暇到可以用於這些領域。 面對經濟危機，即使擴大財政的作用很重要，但日益增加的國家債務也不得不令人擔憂。直到前壹屆政府為止，壹直被認為是“心理馬其諾防線”的國內生產總值（GDP）占比的40%國家債務比率早已崩潰。通過今年正式預算和3次補充預算，已經達到了43.5%。從此次預算編制來看，明年將達到46.7%，到2024年將達到歐洲主要國家的58.3%。作為國家經濟穩定運營和對外信用度支柱的財政健全性如此迅速崩潰，不能再袖手旁觀。 今年和明年的國家生活應該像政府自己所說的那樣，按照“經濟戰時狀況”來運營。需要對分配到普遍福利的項目、與激活經濟無關的支出等進行維持或縮小，將其轉換為符合新冠危機的項目進行果斷的調整工作。現在，政府預算案已經移交國會。希望不要再次出現臨時國會上顯現的壹家獨大的執政黨、無能為力的在野黨，而是像模像樣的在預算審查過程中，拿出具有危機意識、擔心民生和未來壹代的姿態。

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