為患者奉獻壹生的“世界衛生總統”樸鐘郁，將通過教科書與學生們見面. September. 02, 2020 07:32. by 林雨宣 imsun@donga.com. 第壹位擔任國際機構負責人、前世界衛生組織總幹事李鐘郁（照片）於2006年去世，他的事跡將通過教科書介紹給小學生。 韓國國際保健醫療財團1日表示，與社團法人保健教育論壇壹起，在小學5、6年級的保健教科書《壹起保健》中記載了有關李鐘郁前總幹事的內容。這是首次將有關李鐘郁的內容載入教科書。相關保健教科書是時隔10年修改的，最近經京畿道教育廳批準，從2021年開始可以在全國小學使用。 李鐘郁的人生就是為患者獻身。在首爾大學醫學院學習期間，在京畿道安養市拉紮羅村照顧了麻風病患者。接著他在美國留學後於1983年去了南太平洋，用熱情治療了麻風病患者。當地稱他為“亞洲的史懷哲”。1983年通過麻風病醫務官開始了世界衛生組織生活。從1993年開始，他歷任地區事務處疾病管理局長、預防疫苗事業局長、世界兒童疫苗運動事務局長。在擔任預防疫苗事業局長期間，他取得了將全世界小兒麻痹發病率降低到每萬人1名以下的成果。當時在美國出版的雜誌《科學美國》給他取名為“疫苗皇帝”。 李鐘郁的純愛譜也經常成為話題。他在拉紮羅村照顧麻風病患者時，遇到了夢想著成為修女進行誌願活動的同歲日本女子鏑木玲子，結下了不解之緣，並最終結婚。此後，只要是為飽受痛苦的患者做的事情，總是兩人壹起做。 2003年，李鐘郁成為第壹個成為國際機構負責人的韓國人，在任期間他獻身於不發達國家的傳染病防治工作。推進到2005年使300萬人接受艾滋病治療的“至5治3”運動，被評價為“公共衛生史上最偉大的業績”。他改變國際衛生規則，要求各國在遇到像新冠肺炎等新傳染病流行時立即向世衛組織報告，也是他的業績。 李鐘郁每年出差150天，卻說“不能用窮困會員國的會費享福”，堅持只坐飛機經濟艙，住在瑞士日內瓦的小型租賃住宅，沒有使用公車。但在61歲的2006年，他因突發腦出血病倒，在未能完成5年任期的情況下離開了人世。此後，玲子女士繼承丈夫的意願，在秘魯貧民區展開了幫助女性自立的誌願活動。 在此次修訂版保健教科書中，通俗易懂地記載了李鐘郁的生平和業績。韓國國際保健醫療財團理事長秋武鎮（音譯）表示：“將會有更多的兒童認識被稱為‘世界衛生總統’的李鐘郁前總幹事”，“希望孩子們能夠實踐他所追求的服務與奉獻，實現成為保健醫療全球領導者的夢想。”

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