特斯拉股價暴漲... 馬斯克超越紮克伯格成為世界第三大富豪. September. 02, 2020 07:32. by 兪載東 jarrett@donga.com. 以大型技術股為中心的股市的暴漲趨勢持續數月，世界首富們的資產價值也在不斷上升。特斯拉首席執行官(CEO•49歲)埃隆•馬斯克今年以來隨著特斯拉股價直線上升，上月31日(當地時間)終於登上了“世界第三大富豪”的寶座。 據彭博社報道，以當天為基準，馬斯克CEO的資產價值為1150億美元，把只有1110億美元的Facebook CEO馬克•紮克伯格擠到第4位，上升到了第3位。目前世界最大的富豪是亞馬遜CEO傑夫•貝佐斯(2020億美元)，第二位是微軟創始人比爾•蓋茨(1250億美元)。 今年年初，馬斯克CEO的財產為270億美元，但僅8個月其資產就增加了3倍以上。進入今年以來，特斯拉的股價暴漲4倍以上，以5比1的比例分割股票的31日，股價也比前一天暴漲12%以上。5比1的票面分割是指，將每股股票分為5股，因此，可以進一步吸引因股價過高而猶豫不決的普通投資者進行投資。 由於美國股市的全面上漲，貝佐斯CEO的資產進入今年以來增加了876億美元，蓋茨創始人和紮克伯格CEO的財產也分別增加了117億美元和324億美元。如果加上今年排名第1~4位富豪的增加財產，總金額將達到2195億美元。 當天，世界最有錢的女性排名也發生了變化。貝佐斯的前任CEO麥肯齊•斯科特(50歲)在與他離婚時獲得的亞馬遜股票(持股4%)價格暴漲，資產增至664億美元。由此，此前的女富豪第一位化妝品企業歐萊雅集團的繼承人弗朗索瓦絲•貝當古•梅耶爾降至第二位。 美國股市也在8月份經歷了最輝煌的一個月。道瓊斯指數上月上升7.6%，連續5個月保持上升勢頭。8月份單月上漲率是自1984年(9.8%)以後36年來的最大漲幅。以技術股為中心的納斯達克也在同月上漲9.6%，這是自2000年掀起“互聯網泡沫”熱潮以來增幅最大的一次。 由於巨富們的財產增加與面臨最嚴重的失業問題的美國經濟狀況形成鮮明對比，因此，一些人對此並不看好。富豪們所持有的股票價值上升是因為新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)擴散的影響，持有非對稱技術的大型信息技術(IT)企業的利潤急劇增加，而普通人卻因全球性大流行病的影響而失業或收入減少，正在經歷經濟上的痛苦。 對此，具有進步傾向的參議院議員伯尼•桑德斯等最近提議提交了“向財產增加最上位的富人征收60%的稅金，用於美國人的醫療費”的法案。

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