瞬間變厚的多倫多首發陣容. September. 02, 2020 07:33. by 黃奎引 kini@donga.com. “多倫多藍鳥隊進入季後賽的概率在80%以上。” 美國日刊《今日美國》評價說：“在1日結束的美國職業棒球大聯盟轉會市場上，多倫多隊成為了贏家。”《今日美國》報道稱，“去年冬天多倫多隊引進柳賢振時，並沒有引起太多關註。但隨著柳賢振充分發揮王牌作用，多倫多隊正夢想著新的目標。多倫多隊在此次轉會市場上成功拼湊了能幫助柳賢振帶領球隊進入季後賽的拼圖碎片。” 當天，多倫多隊同時引進了右手投手羅斯•斯特裏弗林(前洛杉磯道奇隊)和左手投手羅比•雷(前亞利桑那響尾蛇隊)。四天前，多倫多隊還從西雅圖水手隊引進了右手投手泰胡安•沃克。該媒體評價稱，“厚實的先發陣容有助於快速球投手林立的救援陣容。” 不僅僅是強化了投手踏板。當天，多倫多隊成功從邁阿密馬林魚隊引進了內野全能選手喬納森•維亞爾。《今日美國》評論說：“在引進維亞爾之後，查理•蒙托約主教練可以不用再把聖地亞哥•埃斯皮納爾(擊球率0.250)、喬•法尼克(0.217)、特拉維斯•肖(0.213)等擊球狀態不佳的選手列入首發陣容。" 截止到當天，多倫多隊以18勝15負(勝率0.545)的成績，在美國聯盟東部賽區排名第3位，在聯賽全體排第8位。美國職業棒球大聯盟事務局將今年進軍季後賽的球隊數從原來的10支增加到16支。多倫多隊如果能將目前的排名保持到最後，將獲得季後賽參賽權。多倫多隊上一次進入季後賽是在2015年。

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