菅義偉繼任日本首相大局已定，將繼承大部分安倍政策. September. 02, 2020 07:33. by 東京=常駐記者 朴亨俊、韓基載記者 lovesong@donga.com,record@donga.com. 日本官房長官菅義偉實際上已經被確定為下任日本首相。因為執政的自民黨主要派別接連表示支持菅義偉為自民黨總裁，自民黨決定通過省略黨員投票的簡單投票選舉總裁。在議員內閣制的日本，執政黨總裁將在國會被選為首相。 菅義偉從安倍晉三政權重新上臺的2012年12月開始擔任官房長官，壹直在近距離輔佐安倍。原本首相的任期為3年，但菅義偉將只擔任因安倍首相辭職後剩余的約1年任期（到明年9月為止）。預計他將繼承包括對韓外交在內的大部分安倍政權政策。 ○ 終於登上第壹把手位置的菅義偉 據日本廣播協會（NHK）報道，自民黨當天召開總務會，決定通過由國會議員（394票）和廣域自治體代表（141票）參加的眾參兩院議員全體會議選出新總裁。由此，如果在14日舉行的兩院議員全會上獲得過半數（268票）票，將成為總裁。 截至1日，菅義偉在自民黨的細田派（98票）、麻生派（54票）、二階派（47票）、石原派（11票）、無派別（約30票）中確保了約240票。此外，竹下派（54票）也有望支持菅義偉，那麽菅義偉將獲得294票，超過半數。即使地方自治團體代表投出“0票”，他也會被選為總裁。在總務會宣布將進行簡單投票後，民營電視臺TBS表示，“菅義偉擔任首相的可能性是99%”，立即對下屆內閣的組成進行了預測。據悉，菅義偉將於2日宣布參加總裁選舉。 在世襲政治家林立的日本政界核心部門，菅義偉是沒有父母背景、派別、學歷的罕見的白手起家政治家。他出生於秋田縣草莓農家，高中畢業後來到東京，在築地魚市場當挑夫、保安、廚房助理等打工，畢業於法政大學政治系。從眾議院議員秘書開始，他歷任橫濱市議員，1996年經自民黨公薦進入國會。現在已經8次當選。 他擔任官房長官7年8個月，作為政府第二號人物輔佐安倍首相指揮了官場。2014年在內閣官房組織下設立了內閣人事局，掌握了幹部公務員的人事權。因此，有人指出，日本公務員要“揣摸”他的心思行事。 ○ 韓日關系發生變化的可能性很小 如果說從政策層面來看安倍是“攻擊型”，那麽菅義偉就是“防守型”。安倍首相在歷史問題、參拜靖國神社等問題上狂奔，與周邊國家發生摩擦時，菅義偉起到了剎車的作用。有傳聞稱，安倍晉三在國會上感情用事地回答“閣僚們參拜靖國神社為什麽是個問題”，菅義偉則叮囑他要註意言行。 但對韓國相關政策，他是原則主義者。日本政府高層當局者表示，“菅義偉官房長官出人意外地對韓國非常強硬”，“向他報告韓國相關政策後，他說，‘不是在慰安婦協議時看過了嗎？’，表現出消極態度。”在強制征用賠償問題上，菅義偉表示，“韓國要拿出解決方案來”，與“想和韓國磋商”的外相茂木敏充表現出了溫度差。 韓國政府內外有預測稱，即使菅義偉上臺，實際上也具有很強的“危機管理內閣”性質，韓日關系不會發生劇烈的變化。前世宗研究所所長陳昌洙表示：“與安倍首相相比，菅義偉的理念信念薄弱。從這個角度來看，如果他出任首相，韓日關系氛圍可能會發生轉變，至少會持續維持現狀”，“很有可能成為1年任期的過渡性內閣，因此不會把重點放在改善韓日關系上。”壹名外交消息靈通人士也表示：“從根本上說，這是安倍內閣的‘延長政權’，因此不會給韓日關系帶來大的變化。”還有人觀測說，以韓國政府正在推進中的11月底韓國舉辦韓中日領導人會議的契機等，今年內促成韓日首腦會談的可能性比較高。

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