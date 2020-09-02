YouTube引領，阿米推動... 越過了鳥叔無法逾越的墻. September. 02, 2020 07:33. by 林熙允記者 imi@donga.com. “K-POP(韓國流行音樂)正和韓劇一起成為韓國最成功的文化輸出品。”(英國《衛報》) 防彈少年團在Billboard Hot 100(單曲排行榜)上獲得第一名是在韓國歌謠界留下濃墨重彩一筆的重要事件。國內外媒體和知名人士對防彈少年團登上“Hot 100”榜首位置贊不絕口。文在寅總統也表示：“這是提高K-POP自豪感的壯舉。登上榜首的《Dynamite》是一首向因新冠病毒而疲憊不堪的全世界人民傳達安慰和希望的歌曲，因此更有意義。” 防彈少年團從2016年開始挑戰Billboard排行榜。當年專輯《WINGS》登上專輯排行榜第26位。此後，從2018年開始到今年為止，共4次登上專輯排行榜榜首。但是要成為單曲排行榜的冠軍似乎並不容易。之前的最高紀錄是今年3月的第4位(《ON》)。3年間11次登上“Hot 100”，最近3首歌曲進入前10名，呈現出了上升勢頭，但是這次的第一名卻令人驚訝。 Billboard對每周在美國國內的廣播次數、單曲唱片及音源銷售量、流媒體次數、Youtube點擊率等進行統計。單曲排行榜是展示本周在美國最受歡迎的歌曲的標尺。在Billboard運營的眾多排行榜中，單曲排行榜的大眾關註度最高。 ○ YouTube的牽引、Spotify-Radio的宣傳也起到了一定的作用。 在單曲排行榜上，Youtube的火力起到了很大作用。《Dynamite》(8月21日發售)在Youtube上公開MV24小時後，點擊率超過1億次，創下新紀錄。Billboard從2013年開始將Youtube的點擊率反映在排行榜上。K-POP成為導火線。 歌手PSY(鳥叔)2012年雖然憑借《江南Style》大受歡迎，但在當地廣播播放次數等方面卻落後於美國搖滾樂隊Maroon 5。在美國最大的音源消費平臺“Spotify”中表現活躍也起到了幫助作用。《Dynamite》作為韓國歌手的歌曲，首次登上了Spotify “全球TOP50”第一位和“美國TOP50”第三位。 在廣播節目中，《Dynamite》也比以前少打硬仗。在無線電Air Play排行榜上，取得了韓國歌手的最好排名第30位。 ○ 在美國主要電視節目上露臉，用英語歌詞來決勝負 比以往任何時候都要縝密的當地化戰略也奏效了。首先整首歌的歌詞都是英語的。防彈少年團暫時放棄了以往“用韓語歌詞突破語言障礙”的自尊心。作詞、作曲家也被啟用為已在美國市場得到驗證的英國人。 音源發表時間也配合美國。《Dynamite》於韓國時間周五下午1點公開。美國東部時間周五零時。美國和歐洲從2015年開始實施“新音樂星期五”活動，大部分流行歌手在周五推出新歌，備受矚目。從2017年開始在美國主要電視節目和頒獎典禮上露臉，擴大當地基礎也取得了效果。K-POP特有的熱情粉絲文化被移植到當地阿米身上也是不可忽視的。在一人多賬戶、多平臺、多設備的時代，擁有宗教粉絲群的歌手可以和普遍人氣的歌手一決高下的數字環境動搖了排行榜。

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