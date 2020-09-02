SOC預算增加12%，達到26萬億韓元，創歷史新高...教育領域減少. September. 02, 2020 07:33. by 具特敎 kootg@donga.com. 明年社會間接資本(SOC)預算將增加12%左右，編制了歷史最高水平的26萬億韓元。相反，教育領域的預算因地方教育財政撥款減少，是唯一一個預算減少的項目。 政府1日發表的明年SOC領域的預算是26萬億韓元，從今年的23.2萬億韓元劇增了11.9%(2.8萬億韓元)。政府的宗旨是擴大SOC投資，挽救因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而停滯的經濟，並先發制人投資智能物流、智能城市等未來新產業。 有人分析說，曾批評大規模SOC投資是“時代錯誤”的政府面對明年二次補缺選舉和2022年大選，轉向了有可能影響地區選民意向的SOC投資擴大。2017年上臺時，政府曾表示要將SOC預算每年平均減少7.5%，到2021年減少到16.2萬億韓元。但是，隨著為恢復經濟的公共投資的增加，SOC預算在2018年為17.7萬億韓元，2019年為18.5萬億韓元等，持續增加。 相反，教育領域的預算將從今年的72.6萬億韓元減少到明年的71萬億韓元，減少2.2%(1.6萬億韓元)。這是明年預算案12個領域中唯一一個減少的項目。 因為，明年國稅收入將比今年減少9萬億韓元左右，與國內稅相連的地方教育財政撥款將減少2萬億韓元以上。明年71萬億韓元的教育預算中，有53.3萬億韓元將充當補助金。

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