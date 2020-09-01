分裂國家的命運. September. 01, 2020 07:31. . 白人登陸北美大陸時，那裏生活著成千上萬的美洲印第安人。南北戰爭後，在淘金潮和印第安戰爭開始之前，已有數百萬印第安人被不到壹小撮的白人定居者擠出東部地區。就算白人的武器再強大，印第安人無力的失敗也都是不可思議的。還有傳聞說，他們是死於白人帶來的傳染病。 即使病毒是決定性因素，也不能忽視印第安社會的社會政治因素。傑斐遜總統時期，為到西部地區進行探險，派出了路易斯·克拉克探險隊。壹個名叫薩克格維婭的印第安女子參加了探險隊。她是肖肖尼部落人，小時候被周圍的印第安部落綁架並賣給了白人。令人驚訝的是，探險隊偶然進入她的家鄉，她和哥哥、朋友奇跡般地重逢。 肖肖尼族是虛弱的部落，所以幾乎躲在山裏生活。相反，蘇族是無所畏懼的強大部落。後來在印第安戰爭時，蘇族成了抗爭的中心，而肖肖尼族則被稱為善良的印第安人。 美洲印第安人社會沒有統壹的國家。部族互相矛盾，對弱小部落進行徹底鎮壓。這就是白人輕易獲勝的原因。究其原因，愷撒僅能用15個軍團征服加利亞的原因也是如此。 列寧曾說過：“所謂國家，不過是統治階級為統治被統治階級而設立的機構。”此話反過來，也成為擁護正義階級專政的理論。不是的。國家的真正功能是團結。雖然至今並不存在徹底消除內在歧視和不均衡的國家，但首要目的是團結，而這方面失敗的國家已經滅亡。 現在我國政府已經嘗到了分裂的甜頭。分幫結派已經超越了限度，甚至制造了史無前例的矛盾，最終導致國民之間的爭鬥。這真危險。毀壞百年建成的建築，壹天就已足夠。

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