權純雨將在1日開幕的美國公開賽上挑戰大滿貫賽首勝. September. 01, 2020 07:31. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國男子網球名將權純雨(23歲•照片)將在1日開幕的美國網球公開賽上挑戰大滿貫賽事的個人單打首場勝利。 世界排名第71位的權純雨將於1日上午5時在美國紐約舉行的美國網球公開賽單打正賽第一輪比賽中，與世界排名第185位的泰森•卡威科斯基(25歲•美國)交鋒。 對於權純雨來說，這是一個很好的機會。像權純雨一樣在巡回賽正式比賽中沒有奪冠經驗的卡威科斯基以外卡身份參加了此次比賽。 雖然比其他對手輕松，但今年2月卡威科斯基在男子職業網球(ATP)挑戰者大賽上獲得過一次冠軍，而且3月在與鄭現(24歲)的對決中以2比0獲勝，因此不能小看對方。 到目前為止，權純雨曾4次參加大滿貫賽單打正賽，但均與勝利無緣。2018年澳大利亞網球公開賽第一輪比賽是權純雨大滿貫賽事正賽的首場比賽，當時他面對排名第55位的施特魯普(德國)以0比3敗北。去年溫布爾登網球公開賽第一輪比賽中，他以1比3輸給了當時排名第9位的俄羅斯選手卡倫•卡恰諾夫，去年美國公開賽首輪對陣排名第84位的烏戈•德裏安(玻利維亞)，在1比2落後的第4盤途中因傷棄權。在今年1月的澳大利亞公開賽上，他與排名第29位的尼古羅斯•巴希拉什維利(格魯吉亞)打滿5盤，最終以2比3惜敗。

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