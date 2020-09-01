首爾市決定為黑石洞戰役等6·25激戰地制作指示牌. September. 01, 2020 07:31. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 1950年6·25戰爭爆發後不久，首爾成為國軍抵禦朝鮮侵略軍、死守首都的激烈戰場。為了防止朝鮮旗幟插在漢江以南，以劃有漢江防禦線的各地區為中心，國軍展開了殊死戰鬥。有依靠漢江人行橋和鐵橋在鷺梁津壹帶阻滯朝鮮軍隊渡河的“鷺梁津戰役”，還有與江對岸滲透到現在孝思亭公園周邊的朝鮮軍隊對抗的“黑石洞戰役”。這兩場戰役被認為是6·25戰爭初期阻滯朝鮮軍隊南進的代表性戰役。這些地方雖然在韓國戰爭史上劃上了劃時代的壹筆，但70年後的今天，仍然沒有紀念上述內容的設施和紀念碑。 首爾市在迎來6·25戰爭70周年之際，將挖掘包括兩場戰鬥發生地點在內的50處“6·25戰爭激戰傷痕地”。在50處中有31處沒有標示發生過戰鬥的標石或指示標誌牌，首爾市31日表示，計劃到2022年為止，在所有地區設置相關設施。 首爾市首先在第壹批3處設置了指示牌。它們分別是發生鷺梁津戰役的死六臣墓公園、曾是漢江防禦線主要戰場的孝思亭公園、時任國軍第7師團1團長的鹹俊浩大校作為第壹位團長戰亡的地方江北區牛耳洞的延慶別墅。 不僅如此，此次發掘的“6·25戰爭激戰傷痕地”將被開發為安保旅遊項目。首爾市計劃向國防部軍事編纂研究所、首爾觀光財團等進行咨詢。另外，首爾市還宣布，截至2024年9月，將在銅雀停車近鄰公園附近建立“收復首爾紀念館”（暫稱），並運營常設探訪項目。 首爾市非常企劃官葛俊善（音譯）表示：“我們認為，對從記憶中逐漸淡去、隨著城市開發逐漸消失的首爾市內6·25戰爭激戰傷痕地，哪怕是現在進行發掘並予以保存，也非常有意義”，“將盡最大努力加以推進，使之成為共享歷史傷痛的安保教育場所。”

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